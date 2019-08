Savez-vous ce qui se passe dans un pow-wow?

Le pow-wow est un rassemblement traditionnel organisé par les Autochtones pour célébrer leur identité et où plusieurs Nations se rencontrent pour festoyer, faire des compétitions entre elles et honorer leurs aînés.

C'est une richesse de leur patrimoine qui sert également de plateforme d'échanges culturels avec les participants non-Autochtones.

Il se passe tant de choses dans un pow-wow : de la Grande Entrée à la prière d'ouverture, des danses traditionnelles à l'interprétation des chants, les kiosques de gastronomie et d'arts autochtones, etc.

Cette célébration requiert un certain respect des invités et des participants non autochtones.

Voici quelques points pour vous guider lors d'un pow-wow.