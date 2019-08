À la découverte des bières rares au Festival de la bière de la Côte-Nord

Samedi après-midi, le site était uniquement dédié à cette activité spéciale, qui a permis aux festivaliers d'essayer des bières brassées en petits volumes, à titre expérimental, et non disponibles dans les magasins.

On le sait, les vrais amateurs de bière veulent prendre du temps pour jaser avec les brasseurs et le soir, c’est plus difficile parce qu’il y a beaucoup de monde et les brasseurs n’ont pas nécessairement le temps de jaser , souligne le président du Festival de la bière de la Côte-Nord, Carl Beaulieu.

Un bar à cocktail est aussi disponible pour les festivaliers. Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond

Le chapiteau face à la scène est encore plus grand que les années passées et l’offre alimentaire a aussi été bonifiée, indique Carl Beaulieu.

Au total, 15 microbrasseurs sont sur place cette année, dont six qui n’étaient pas là l’an dernier. On essaye d’avoir bon an mal an environ cinq nouvelles microbrasseries chaque année , précise Carl Beaulieu.

Certains sont venus de l'Abitibi pour prendre part au festival. Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond

Trois des quatre microbrasseries de la Côte-Nord y présentent leurs bières. La microbrasserie La Mouche de Natashquan est la seule qui manque à l’appel cette année.

Avec la bière, les spectacles

Par ailleurs, la foule était nombreuse vendredi soir pour le spectacle de Robby Johnson.

Robby Johnson sur la scène du Festival de la bière de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Vincent Lafond

Dès le jeudi, le festival a connu un fort achalandage grâce notamment aux prestations des groupes Maten et Zébulon, note Carl Beaulieu.

Samedi soir, les festivaliers pourront notamment assister à une prestation des Shimmeux, un groupe originaire de Baie-Comeau.

Martin Levac en spectacle Photo : Radio-Canada

Puis le grand spectacle de clôture mettra en vedette Martin Levac et son hommage au meilleur du répertoire de Phil Collins.

Le Festival de la bière de la Côte-Nord devrait à nouveau marquer le début du mois d'août, l’an prochain, à Baie-Comeau.