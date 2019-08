Pêcher pour offrir des expéditions aux enfants atteints de cancer

Cet événement annuel permet d’amasser des sommes pour différentes causes.

Cette année, l’organisme a décidé de financer différentes initiatives, dont un projet pilote en collaboration avec la fondation Sur la pointe des pieds.

[C'est] un projet pour amener des jeunes atteints de cancer sur une expédition de pêche thérapeutique et on est très fiers de contribuer à ce projet-là à travers ce tournoi et ce projet et aider ces jeunes qui vivent des moments difficiles , souligne le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand.

Environ 70 personnes sont attendues samedi soir pour un souper et un encan silencieux.

L'organisme espère amasser entre 4000 $ et 6000 $.

L’animateur et grand amateur de pêche Gaston Lepage, qui est originaire de Saint-Félicien, est l'un des présidents d'honneur de l'événement.

Tout ce qui concerne la région m’intéresse tout le temps. Gaston Lepage, président d'honneur du tournoi

L’an dernier, Contact Nature avait choisi d’aménager des fosses de pêche accessibles aux personnes à mobilité réduite avec les sommes recueillies.