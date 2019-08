« Je me suis toujours perçue comme une interprète » - Natasha Kanapé Fontaine

« Je me suis toujours perçue comme une interprète, affirme la jeune femme originaire de Pessamit, sur la Côte-Nord. [...] Je veux toujours savoir exprimer ce que le peuple pense et ce que le peuple ressent. »

Révélée au grand public québécois d’abord pour son rôle dans la très populaire série Unité 9, celle qui se considère avant tout comme une poétesse dit vouloir utiliser toutes les moyens d’expression à sa disposition pour vivre et exprimer son identité innue, sans entrave.

« Parfois, je prends la liberté de m’exprimer sur moi, mais souvent, quand j’écris, c’est pas seulement pour moi. C’est pour la collectivité et je pense que c’est là le rôle du poète. »

Natasha Kanapé Fontaine croit que les artistes autochtones doivent prendre la place qu’on leur a refusée depuis des lustres. Elle se réjouit du fait que des plateformes, comme le festival Présence autochtone, leur permettent de briller.

« On a vécu beaucoup de censure au travers des siècles, et des dernières décennies. Beaucoup de privation de notre propre expression. [...] Aujourd’hui, je pense que tous les artistes doivent en profiter. On sait jamais ce qui va arriver demain, donc on va prendre la place. »

Le film Nin e tepueian du réalisateur Santiago Bertolino, qui dresse un portrait de Natasha Kanapé Fontaine, sera présenté en première le 6 août à 19 h à la Grande Bibliothèque, à Montréal.