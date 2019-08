Warwick tente de pulvériser le record de la plus grosse poutine au monde

Des fromageries de Warwick, au Centre-du-Québec, tenteront samedi de pulvériser le record de la plus grosse poutine au monde — met emblématique, s'il en est, de la cuisine québécoise.

Joint par téléphone en pleine confection de fromage en grains, samedi matin, Sébastien Lemay a précisé que 1000 kilogrammes de ces crottes de fromage seront nécessaires pour battre le record établi à Trois-Rivières en 2015.

Fromage Warwick, dont il est le copropriétaire, s'est divisé la tâche à parts pratiquement égales avec la Fromagerie du Presbytère et la Fromagerie Victoria.

La production de sa part de 320 kilogrammes s'est amorcée vendredi midi et devrait se poursuivre jusqu'en début de soirée, samedi, lorsque le fromage et la sauce devront être ajoutés aux frites pour la pesée, a ajouté M. Lemay.

Si le fromage aura pris entre 26 et 28 heures à préparer, la cuisson des 2000 kilos de pommes de terre n'est prévue que deux heures avant le début du service. Pour ce faire, une quarantaine de friteuses ont été installées sur le site de l'événement à saveur caritative.

Vicky Martineau, directrice marketing de la Fromagerie Victoria, a bon espoir de faire tomber le record.

Elle raconte que la Fromagerie du Presbytère l'a déjà écrasé sans le vouloir, lors de son dernier souper-poutine annuel, mais sous forme de portions individuelles.

Cette fois, une table de plus de 18 mètres de longueur a été montée pour assembler une poutine de jusqu'à 4000 kilogrammes, qui sera pesée par des balances certifiées sous la supervision d'un représentant de Guinness World Records.