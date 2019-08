Warwick pulvérise le record de la plus grosse poutine du monde

Les organisateurs ont fracassé le record Guinness grâce à une poutine pesant un peu plus de 3000 kilos. Le dernier record a été établi par une poutine de 2000 kilos à Trois-Rivières, il y a cinq ans.

Une quarantaine de friteuses ont été installées sur le site de l'événement. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

C’est extraordinaire d’arriver à faire la plus grande poutine au monde , a lancé d’emblée l’instigateur du projet, le propriétaire de la Fromagerie du presbytère, Jean Morin.

Une table de plus de 18 mètres de longueur a été montée pour assembler le mets gastronomique typiquement québécois, qui a été pesé par des balances certifiées par l'organisation des Guinness World Records. Le tout s’est déroulé sous la supervision d'un représentant de l'organisation.

Tout est en place à Warwick pour battre le record de la plus grosse poutine au monde. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

C’est un rêve qui se réalise. On parle de ce projet depuis deux ans. Faire la plus grosse poutine au monde ici à Warwick c’est fantastique [...] c’est un projet fou, mais c’est avec ça qu’on rêve! Claude Charland, président de la Fondation À notre santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska

La Fromagerie du presbytère s’est divisé la tâche à parts égales avec la Fromagerie Victoria et la Fromagerie Warwick pour fournir les 1000 kilos de fromage en grains nécessaires à la confection du plat.

En dehors des chiffres Guinness, le record dans mes tripes est déjà atteint. Le plus beau des records, c’est la place à la ruralité qu’on a mise dans ce projet-là. La région des Bois-Francs s’est serré les coudes , a ajouté Jean Morin.

Plus de 400 bénévoles ont participé au projet. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

La production s'est amorcée vendredi midi et s’est poursuivie jusqu'en début de soirée, samedi, lorsque le fromage et la sauce ont été ajoutés aux frites pour la pesée officielle.

Au total, 1500 kilos de frites et 1000 litres de sauce complètent cette poutine extra fromage , a tenu à préciser Jean Morin.

La poutine pour une bonne cause

6000 billets, vendus 10 $ chacun, ont été distribués pour déguster la poutine. Les profits de l’événement iront à la Fondation À Notre Santé de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska.

Les organisateurs espèrent amasser un minimum de 50 000 $. Honnêtement on vise 100 000 $. Plus il va y avoir de gens qui vont venir acheter la plus grosse poutine au monde, plus on va ramasser de l’argent , a révélé le président de la fondation de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, Claude Charland.

D'après les informations de Jean Arel