Mobilisation citoyenne contre la vitesse à Sainte-Ursule

Plusieurs Ursulois qui résident en bordure de la route provinciale 348 ont pris l'initiative d'installer sur leur terrain des pancartes qu'ils ont eux-mêmes fabriquées.

Dans ce secteur, la limite de vitesse est fixée à 70 kilomètres à l'heure, mais les résidents remarquent que peu d'automobilistes la respectent.

Ils veulent que la Municipalité demande au ministère des Transports du Québec des affiches lumineuses qui indiquent la vitesse des automobilistes.

Ce mouvement contre les excès de vitesse a par ailleurs trouvé des adeptes jusque dans la municipalité voisine de Saint-Édouard-de-Maskinongé où le message semble déranger, puisque certaines pancartes ont été vandalisées.

Selon la Société d'assurance automobile du Québec, le risque d'accident en milieu rural est deux fois plus élevé lorsqu'on roule à 10 km/h au dessus de la limite permise. Photo : Radio-Canada

Selon la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), le risque d’accident en milieu rural est deux fois plus élevé lorsqu'on roule à 10 kilomètres à l'heure au-dessus de la limite permise. Ce risque est six fois plus élevé lorsque la vitesse excède de 20 kilomètres à l'heure la limite établie.

Par ailleurs, en 2015, la SAAQ enregistrait 56 % des accidents de la route avec lésion corporelle sur les routes numérotées de la province, contre 16,2 % sur les chemins ou les rangs, et 5 % sur les autoroutes.

Avec les informations de Pascale Langlois