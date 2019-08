Plaidoyer pour une approche non sexiste en matière de dons de sang

Des défenseurs de la communauté LGBTQ veulent que Santé Canada modifie une politique qui empêche les hommes gais et bisexuels et les femmes transgenres de donner du sang s'ils ont eu une relation sexuelle avec un homme à l’intérieur de trois mois.

En vertu des règles actuelles, les hommes gais et bisexuels et les femmes transgenres peuvent faire un don de sang s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis leur dernier contact sexuel avec un homme.

Toutefois, cette période d’abstinence, abaissée en juin dernier, est jugée encore trop sévère.

Catherine Jenkins, une femme transgenre de Vancouver, croit que cette politique est arbitraire et stigmatise la communauté LGBTQ.

« Peu importe qui j’aime et qui j’ai choisi de fréquenter, dit Catherine Jenkins, mon sang n’est pas "sale" comparativement à celui des autres », dit-elle.

Les femmes transgenres qui ont subi une chirurgie de réassignation de genre ne sont pas admissibles au don de sang pendant trois mois après la chirurgie.

Les femmes transgenres qui n’ont pas subi d’intervention chirurgicale ne sont pas admissibles au don de sang à moins qu’elles n’aient pas eu de relations sexuelles avec un homme dans les trois mois.

Catherine Jenkins, une femme transgenre, dit s'être sentie sale après avoir réalisé qu'elle n'était pas éligible à un don de sang. Photo : CBC

Sécurité de l’approvisionnement

Santé Canada affirme que la période d’abstinence imposée est fondée sur des données sur la transmission du VIH dans certaines populations.

En 2017, le Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections a publié un rapport selon lequel les hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes représentaient près de 46,4 % de tous les cas déclarés de VIH chez les adultes.

La Dre Supriya Sharma, conseillère médicale en chef à Santé Canada, soutient que la priorité est d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en sang.

« Nous avons un historique au Canada que nous ne voulons absolument pas revoir. »

Au début des années 1980, environ 2000 Canadiens ont été infectés par le VIH après la circulation du sang contaminé dans le système d’approvisionnement en sang du pays.

Modèle non sexiste

Mme Jenkins prône pour sa part une approche non sexiste pour déterminer qui peut donner du sang.

Le modèle a été mis en œuvre dans plusieurs pays, dont l’Espagne, le Portugal et l’Italie.

L’approche non sexiste est fondée sur les comportements sexuels considérés comme étant à risque élevé, ce qui peut comprendre des relations sexuelles avec un nouveau partenaire ou avec plusieurs partenaires.

De son côté, Santé Canada se dit ouverte à l’élimination du délai d’abstinence lorsque des données probantes permettront de l’autoriser.

L’agence fédérale finance 15 projets de recherche sur les critères d’admissibilité pour les hommes ayant eu des rapports sexuels avec un autre homme.

D’après les informations de Eva Uguen-Csenge