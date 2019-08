Eugenie Bouchard veut prendre du plaisir tout en corrigeant le tir à la Coupe Rogers

Alors qu’elle n’a pas gagné un match depuis février, Eugenie Bouchard affirme ne pas avoir d’attentes pour la Coupe Rogers.

Si elle admet ressentir davantage de pression en jouant dans ce tournoi canadien, la Montréalaise veut surtout prendre du plaisir.

Je pense que dans le passé, je n’ai pas toujours bien géré la pression, et d’autres années je l’ai mieux gérée. Cette année, je pense que je me sens plus relaxe quand je joue, et je veux avoir du plaisir , a-t-elle déclaré.

C’est génial d’être ici, c’est comme revenir à la maison à chaque fois que je viens à ce tournoi, que ce soit à Montréal ou à Toronto, je veux simplement en profiter , a ajouté la joueuse de 25 ans.

Corriger le tir

Eugenie Bouchard semble toutefois avoir pris des mesures pour mettre fin à sa série noire puisqu’elle a récemment changé d'entraîneur. Depuis, elle affirme que Jorge Todero, son 9e entraîneur en cinq ans, la fait davantage travailler.

Ça fait quelques semaines maintenant que je m’entraîne avec mon nouvel entraîneur, je l’aime vraiment bien, il est très dur avec moi, on s'entraîne beaucoup , a-t-elle admis.

Eugenie Bouchard enchaîne les défaites depuis des mois. Photo : Getty Images / Adam Pretty

Il veut changer quelque chose avec mon jeu, pas beaucoup, mais on essaie d’aller vers le jeu que je jouais dans le passé plutôt que celui où j’étais récemment, pour aller vers un jeu plus naturel , a expliqué la joueuse.

Eugenie Bouchard a notamment rapporté avoir travaillé depuis des semaines sur plusieurs aspects techniques de ses frappes, sa position sur le court.

Un duel canadien

Bianca Andreescu et Eugenie Bouchard se retrouveront l'une devant l'autre pour une deuxième fois sur le circuit de la WTA.

Bianca Andreescu à Roland-Garros Photo : Getty Images / Philippe Lopez

Si l'Ontarienne de 19 ans a connu une ascension fulgurante notamment marquée par son triomphe au tournoi d'Indian Wells, Bianca Andreescu n'a toutefois pas disputé un seul match depuis mars en raison d'une blessure à l'épaule droite.

C’est drôle qu’on joue l’une contre l’autre , a commenté Eugenie Bouchard. Je sais que c’est une très bonne joueuse, elle n’a pas joué récemment, mais ça ne veut rien dire, je m’attends à ce qu’elle se batte beaucoup, elle très bonne dans les matchs très compétitifs, et je vais essayer de m’amuser sur le terrain.

Eugenie Bouchard prend part à sa douzième Coupe Rogers. En 2016, elle était parvenue jusqu’au 3e tour. En 2019, la joueuse a accédé deux fois à des quarts de finale dans le circuit féminin de tennis (WTA).