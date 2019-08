Carnage au Texas : une fusillade fait 20 morts

Une fusillade survenue samedi dans un magasin Walmart d'El Paso, au Texas, près de la frontière avec le Mexique, a fait 20 morts et 26 blessés, selon le gouverneur de l'État, Greg Abbott.

Un homme blanc dans la vingtaine, originaire du Texas, s'est rendu aux policiers et a été arrêté. D'après la police, il aurait utilisé un fusil.

Le bureau du maire laissait entendre plus tôt que plusieurs suspects avaient été mis en état d'arrestation.

« Nous ne donnerons pas son nom maintenant », a fait savoir un responsable de la police lors d'une conférence de presse donnée en milieu de soirée.

Le président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, a indiqué que trois ressortissants nationaux se trouvent parmi les victimes et six autres sont blessés.

Aucun policier ni secouriste n'a été tué, a déclaré Greg Allen, de la police d'El Paso.

Le porte-parole de la police, le sergent Robert Gomez, a affirmé que la Croix-Rouge est sur place et fait appel aux dons de sang.

Des policiers lourdement armés ont été déployés sur les lieux de la fusillade, à El Paso. Photo : AFP / Joel Angel Juarez

L'enquête se poursuit pour déterminer les motivations du suspect.

M. Allen a évoqué un possible crime haineux, faisant référence à la publication d'un manifeste sur les réseaux sociaux. Les autorités doivent encore déterminer s'il s'agit bien d'un document publié par le suspect.

Lorsque la fusillade a éclaté, vers 10 h, heure locale, il y avait entre 1000 et 3000 clients et 100 employés dans le supermarché, selon M. Gomez.

C'est bientôt la rentrée des classes et le Walmart était rempli quand les coups de feu ont retenti , a-t-il dit.

Réactions politiques

Aujourd'hui, la communauté d'El Paso a été atteinte par un acte de violence haineux et insensé , a M. Abbott dans un communiqué.

La Maison-Blanche a fait savoir que le président américain, Donald Trump, avait été informé de la fusillade à El Paso et continuait à suivre la situation. Il a également échangé avec M. Abbott et le secrétaire à la Justice Bill Barr.

Terribles fusillades à El Paso, au Texas. Les nouvelles sont très mauvaises, il y a beaucoup de morts. Nous travaillons avec les autorités nationales et locales et les forces de l'ordre. Que Dieu soit avec vous tous , a tweeté Donald Trump.

Plus tard, il a dénoncé « un acte de lâcheté », ajoutant que « rien ne justifie la mort de personnes innocentes ».

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a lui aussi exprimé son soutien aux familles des victimes et « un prompt rétablissement à tous les blessés ».

Les autorités ont reçu des témoignages indiquant que des coups de feu étaient tirés à différents endroits du centre commercial. Photo : AFP / Joel Angel Juarez

Comme après chaque bain de sang, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer une meilleure régulation du marché des armes à feu.

Nous portons les victimes dans notre cœur et promettons de continuer à agir en leur honneur , a ainsi tweeté l'organisation militante Moms demand action (Les mères exigent des actes).

Nous devons agir maintenant pour mettre un terme à notre épidémie de violence par armes à feu , a renchéri la candidate à la primaire démocrate, Elizabeth Warren, qui se dit « dévastée » par la fusillade à El Paso.

Un de ses rivaux dans la course à l'investiture, Beto O'Rourke, « extrêmement attristé », a, quant à lui, suspendu sa campagne pour revenir dans sa ville natale.

Sur Twitter, Walmart a présenté ses condoléances : Nous sommes sous le choc des événements tragiques survenus au Cielo Vista Mall à El Paso [...]. Nous prions pour les victimes et la communauté, ainsi que pour les premiers intervenants. Nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de l'ordre .

Une femme, qui venait faire ses courses dans un supermarché Walmart, a expliqué sur Fox News avoir entendu « comme des feux d'artifice » alors qu'elle cherchait une place de stationnement.

« Je me suis dirigée vers la sortie », a poursuivi ce témoin prénommé Vanessa. J'ai vu un homme avec un t-shirt noir et un pantalon camouflage qui portait ce qui m'a semblé être un fusil. Il visait les gens et tirait directement sur eux. J'en ai vu trois ou quatre tomber par terre , a-t-elle poursuivi.

Un autre témoin a déclaré avoir vu au moins une personne blessée à la tête à l'intérieur du magasin, et d'autres couvertes de sang.

Lois proarmes votées

Ce drame survient alors que la National Rifle Association (NRA) s'est félicitée, il y a près de deux mois, d'avoir réussi à faire adopter une série de lois proarmes dans cet État.

Validées par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, ces lois vont permettre aux Texans, dès le 1er septembre, de porter une arme sur eux pendant toute une semaine suivant une catastrophe naturelle.

Le projet de loi a été déposé en réponse aux appels de groupes proarmes qui déploraient que les Texans n'aient pas pu pas s'armer après le passage de l'ouragan Harvey en 2017.

Les propriétaires ne pourront plus interdire aux locataires d'avoir des armes à feu dans leurs appartements. Elles seront également tolérées dans les lieux de culte.

Selon l'ONG Gun Violence Archive, la tuerie d'El Paso est la 249e fusillade ayant touché quatre personnes ou plus depuis le début de l'année.