C'est parti pour les Concerts aux Îles du Bic!

Pour une 18 e année, le festival de musique de chambre Concerts aux ¸îles du Bic offre des spectacles pendant plus d'une semaine au Bas-Saint-Laurent. Près de 3500 amateurs de musique classique y sont attendus.

Jusqu'au 11 août, plusieurs concerts de musique classique sont au programme. Le premier concert, dédié au répertoire musical de Chopin, a lieu samedi soir à l’église Sainte-Cécile du Bic.

[Le festival] c’est 67 musiciens professionnels chevronnés qui nous viennent d'aussi loin que la Nouvelle-Écosse, et qui sont ici pour le plaisir des citoyens et des touristes , explique le directeur administratif du festival, Sébastien Côté. Ça va être un feu roulant jusqu’à dimanche!

Le concert de l'ensemble Forestare, qui réunira 12 guitaristes accompagnés de chanteurs, ainsi que la prestation de l’ensemble vocal Helios, de la Nouvelle-Écosse, enthousiasment particulièrement Sébastien Côté.

L'ensemble de guitares Forestare se produira en concert mercredi prochain dans le cadre du festival des Concerts des Îles du Bic. Photo : Jean-Charles Labarre

Un festival accessible

Un concert familial et interactif mettant en valeur la vie de Jean-Sébastien Bach sera offert vendredi à Rimouski. Le concert Jean-Sébastien et la marche à pied inclut des projections vidéos et le jeu théâtral d’un comédien.

On est un événement de niche, mais qui est vraiment bon enfant, qui est ouvert en tous genres, on essaie de rendre ça accessible à tous les gens , explique Sébastien Côté.

Des activités accessibles au grand public, comme ici au marché public de Rimouski, sont proposées dans le cadre des concerts des Îles du Bic, explique le directeur administrateur du festival, Sébastien Côté. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

C’est vraiment une édition exceptionnelle, par son ampleur, par la qualité des programmations qui sont là, donc c’est une expérience que vous allez apprécier même pour les non initiés , ajoute-t-il.

Une prestation gratuite de musique traditionnelle du trio Salicorne a eu lieu mercredi dernier, réunissant près de 400 personnes lors du 5 à l’Angélus. Le trio va également clôturer le festival lors d’un pique-nique musical au parc national du Bic, le 11 août.