La BIC tente de ne pas se laisser distraire par les débats politiques

Selon Pierre Lavallée, le personnel de la BIC tente d'éviter de se laisser distraire par ce débat pré-électoral.

Le gouvernement libéral a confié 35 milliards de dollars en fonds fédéraux, espérant ensuite inciter le secteur privé à participer au financement de nouveaux projets de grande envergure, d'intérêt public, tout en garantissant un rendement à ces investisseurs

Les conservateurs et les néo-démocrates ont exprimé leur volonté de démanteler la BIC s'ils sont portés au pouvoir après le scrutin du 21 octobre.

Le gouvernement, lui, est très désireux de constater une multiplication des annonces de projets, selon des documents internes.

La BIC cessera ses annonces publiques dès la publication des brefs électoraux lançant officiellement la campagne électorale, ce qui lui donne encore un mois environ pour démontrer son utilité aux partis et aux contribuables.

Cette semaine, la BIC a annoncé un investissement dans un projet énergétique à Richmond, en Colombie-Britannique. M. Lavallée a également déclaré que d'autres annonces sont prévues au mois d'août.

Dans une entrevue accordée à La Presse canadienne, il a toutefois assuré qu’il évitait de s'immiscer directement dans la bataille politique, ce qui ne serait « tout simplement pas productif ».

Si on se laisse distraire par tout cela [...], cela serait du temps perdu pour nous , a-t-il soutenu.

Il est pourtant difficile d'éviter la controverse. Le Globe and Mail a signalé que le responsable des investissements de la BIC avait remis sa démission le mois dernier. Plus récemment, la société a de nouveau fait les manchettes après la publication de documents – obtenus par le site d'information Blacklock's Reporter – démontrant qu'un consultant avait dressé des listes de journalistes ayant présenté des renseignements positifs ou négatifs sur elle.

Selon Pierre Lavallée, la BIC a discuté d'environ 140 projets au cours de sa première année d'existence et environ 10 % de son financement a été investi. Les gouvernements sont au moins disposés à explorer les solutions offertes par la société d'État , a souligné le dirigeant.

Nous travaillons avec toutes les provinces et tous les territoires. Les gouvernements sont issus de tous les partis, et peu importe les partis, les discussions sont très bonnes

Une note d'information adressée à la fin de 2018 au principal fonctionnaire du ministère des Finances signale que la BIC devrait être encouragée à présenter publiquement les projets qu'elle souhaite mettre de l'avant afin d'attirer des investisseurs potentiels.

Son appétit pour le risque doit correspondre aux attentes du gouvernement , peut-on y lire.

Le document, dont La Presse canadienne a obtenu copie en vertu de la Loi d'accès à l'information, indique aussi que le gouvernement « s'attendait à ce qu'un financement concessionnel par la BIC soit nécessaire » afin d'inciter les investisseurs privés à collaborer.

Cela peut signifier que la BIC pourrait parfois accorder un financement à un taux inférieur à celui des marchés.

Dans son plus récent plan d'entreprise, la BIC souligne que si elle n'est pas en mesure de faire participer des investisseurs privés et institutionnels à des projets, ou si elle n'est pas en mesure de déployer suffisamment de capitaux, cela pourrait nuire à sa réputation.

Parmi les autres risques énumérés dans ce document figure une « évolution inattendue des taux d'intérêt », qui serait susceptibles d'affecter son résultat net. Pour y remédier, elle se propose de structurer des investissements de manière à réduire le risque de refinancement au minimum.

Des 35 milliards, le gouvernement fédéral a parié qu'il en perdra 15, en raison, selon M. Lavallée, de la comptabilisation de taux de rendement inférieurs au rendement du marché, même si le prêt initial était remboursé.

Plutôt que de prendre moins de risques parce que les rendements vont baisser, nous devons en fait, dans certains cas, prendre plus de risques et viser des rendements plus faibles, ce qui est très différent d'un investisseur traditionnel.

Pierre Lavalée