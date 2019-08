Des riverains bloquent l’accès au lac des Loups, dénoncent des résidents de La Pêche

Il n’est plus possible d’approcher le lac. Les touristes ont tout barré partout , dénonce le La Pêchois Michel Beauregard, en faisant référence à certains riverains qui habitent la région de façon saisonnière.

Michel Beauregard a fait circuler une pétition pour que les résidents puissent avec accès à l'eau du lac des Loups. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Selon certains résidents, des propriétaires en bordure du lac protègent farouchement l’accès aux berges.

Des panneaux d’interdiction de circuler et de grosses pierres pour décourager la mise à l’eau d’embarcation ont fait leur apparition sur les rives... même à des endroits qui appartiennent à la Municipalité, comme le long du chemin Gauvin.

Des riverains ont installé de grosses pierres pour empêcher l'accès au lac des Loups, même si elles se trouvent sur un terrain municipal. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

J’ai porté plainte, j’ai eu gain de cause, la loi est de notre bord, mais ils continuent pareil à faire leur mafia, à prendre en otage les plans d’eau , dénonce Christian Carrière, un autre habitant de La Pêche.

Christian Carrière dit avoir été victime de violence verbale de la part de riverains. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Selon M. Carrière, la situation s’est envenimée à un tel point que des riverains auraient proféré des menaces verbales à son endroit.

Des cas individuels, selon une association de citoyens riverains

Interrogé sur les personnes qui bloquent l'accès aux berges, le président de l'Association lac des Loups, Vincent Greason, souligne que son regroupement n'est pas responsable des initiatives de chacun des propriétaires.

Notre mandat, c’est de s’assurer de la propreté de l’eau du lac. Alors, là où il peut y avoir des conflits qui touchent l’association, c’est quand des gens veulent mettre des bateaux à l’eau le long du chemin Gauvin et en le faisant, détruisent la végétation parce qu’il n’y a pas d'accès public au lac , explique-t-il.

Vincent Greason croit qu'il faudrait réexaminer la gestion des propriétés riveraines au Québec pour favoriser l'accès au public. Photo : Radio-Canada

Il n'est cependant pas surpris de constater que des propriétaires riverains soient froissés lorsque d'autres personnes s'approchent de leur terrain. Certains d'entre eux étaient plus ou moins contents quand des membres de l'association ont décidé de planter différents végétaux sur les berges publiques près des terrains.

Selon des cartes du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, de nombreuses parcelles entre le chemin Gauvin et le lac sont publiques, même si elles sont près des propriétés privées.

Une situation difficile à résoudre, selon la Municipalité

De s’approprier comme ça un terrain public, non, ce n’est pas la bonne attitude , soutient le maire de La Pêche, Guillaume Lamoureux, en rappelant toutefois qu’il y a depuis longtemps des propriétés privées sur les berges du lac des Loups.

M. Beauregard, tout comme M. Greason, est d’avis que l’administration municipale devrait clarifier les limites des endroits publics pour démêler la situation.

On aimerait avoir un petit coin de terre que la Municipalité puisse nous donner pour faire une descente de bateau , souhaite-t-il.

Cependant, l’enjeu n’est pas aussi simple, selon le maire Lamoureux.

Le cas du lac des Loups, c’est un cas qui est plus difficile à cause du lotissement actuel […] et la façon dont les différentes propriétés ont été divisées , souligne l’élu, qui souhaite rencontrer toutes les parties afin de résoudre ce conflit.

Avec les informations de Christian Milette et Boris Proulx