Un bébé béluga retrouvé mort à Saint-Fabien-sur-Mer

Le béluga, qui mesure 1 mètre 68, semble être un nouveau-né.

Plus tôt cette semaine, une femelle béluga morte a été remorquée au quai de Rivière-du-Loup. La carcasse a été envoyée à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe pour être analysée.

Une hausse de la mortalité des nouveaux-nés et des femelles gestantes ou en train de mettre bas est observée depuis une dizaine d’années par les chercheurs.

Ce nouveau phénomène est inquiétant parce que, non seulement la population de bélugas est assez petite et en déclin, mais ces nouvelles mortalités, c’est comme si on prélevait chaque année un peu du potentiel de rétablissement , explique le directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud.

Les populations de mammifères marins ont le potentiel de se rétablir après des périodes difficiles, mais si on prélève le potentiel de reproduction, c’est inquiétant , ajoute-t-il.

La carcasse est la 11e retrouvée en 2019 dans le fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

Le chercheur ajoute que l’identification des causes de ces mortalités dites néonatales est au centre des efforts de recherche pour comprendre et mieux protéger les bélugas du Saint-Laurent.

Lors du dernier recensement en 2012, la population de bélugas dans le Saint-Laurent était estimée à environ 900 individus. La décroissance de la population était alors évaluée à plus de 1 % par année, selon Robert Michaud.

En 2018, 12 carcasses de bélugas ont été retrouvées, contre 22 l’année précédente.

Avec les informations de Geneviève Génier-Carrier