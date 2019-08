Manifestation contre le régime militaire algérien à Ottawa

Plus d'une centaine de manifestants, pour la plupart d'origine algérienne, se sont rassemblés samedi après-midi sur la colline du Parlement, à Ottawa, pour dénoncer le régime militaire en place depuis la démission du président au printemps dernier.

Les représentants du régime actuel doivent comprendre qu’ils doivent partir et laisser l’Algérie aux jeunes Algériens , a martelé un manifestant d’origine algérienne, Azedine Chikhi.

Nous, on veut construire notre pays. On veut développer notre territoire , a-t-il soutenu, ajoutant que le pays dispose des ressources matérielles, financières et humaines pour prendre les choses en main. Il déplore notamment que la démocratie tarde à arriver Algérie.

Azedine Chikhi croit que les jeunes Algériens sont les mieux placés pour décider de l'avenir de leur pays. Photo : Dereck Doherty

Des membres de la communauté algérienne du Canada souhaitent que leur message se rende jusqu'en Algérie. C’est notre forme de solidarité. C’est le même combat. On veut soutenir nos compatriotes , a pour sa part affirmé l’une des instigatrices de l’événement de samedi, Souhila Timezouert.

Le peuple ne veut plus être leurré , a soutenu Mme Timezouert. Il a été leurré depuis l’indépendance.

À lire aussi : L’Algérie, un pays marqué par les crises politiques depuis son indépendance

Plusieurs dizaines de drapeaux algériens flottaient sur la colline du Parlement, samedi, à Ottawa. Photo : Dereck Doherty

Cette fois, les Algériens se rendent compte du combat [...] heureusement l’éveil, cette fois, est vraiment profond , a-t-elle dit, ajoutant que la population algérienne souhaite un état démocratique, civil, juste et non pas une junte militaire.

Depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah est devenu l'homme fort du pays sur fond de mouvement inédit de contestation.

Des manifestations depuis février

Mme Timezouert a expliqué que ce genre de rassemblement est courant en Algérie depuis la fin du règne d’Abdelaziz Bouteflika.

Chaque vendredi depuis 24 semaines, il y a des manifestations comme ça en Algérie , a-t-elle dit.

Souhila Timezouert est l'instigatrice du rassemblement d'Ottawa. Photo : Dereck Doherty

Depuis février, des manifestations ont lieu à travers le monde où se rassemblent des personnes d’origine algérienne notamment pour dénoncer l’illégitimité du régime en place depuis la démission du président et demander un retour à la représentation démocratique.

Le régime militaire qui a pris les rênes du pouvoir procède à des arrestations massives et arbitraires de manifestants, selon les organisateurs du rassemblement d’Ottawa, le Collectif des Algériens du Canada.

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika lors d’une rencontre avec le premier ministre français à Zeralda, près d’Alger en 2016. Photo : Getty Images / AFP / Eric Feferberg

Le pouvoir illégitime, à travers son chef d'état-major de l'armée, ignore totalement les revendications du peuple algérien et rejette du revers de la main toutes les initiatives de négociation et de dialogue auxquelles appellent plusieurs personnalités nationales , peut-on lire dans un communiqué dont la publication a précédé la manifestation.

Selon les organisateurs, les actions du régime poussent le peuple algérien à continuer sa lutte pacifique afin de dénoncer la dictature militaire en place.

Avec les informations de Jean-François Poudrier