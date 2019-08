Un Sentier de la bouette qui traverse le temps, entre L'Isle-Verte et l'île Verte

À l’époque, on profitait de ces marées basses pour faire traverser des marchandises parfois imposantes du continent jusqu’à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, indique le Verdoyant Léopold Fraser, bénévole pour le Sentier de la bouette.

Je me souviens d’avoir traversé à dos de cheval [...] et on traversait aussi des tracteurs par la batture, dans le temps, on disait qu’on traversait par la batture , raconte M. Fraser.

Ils devaient alors traverser plus à l’ouest, au-delà de la rivière Verte, pour accéder à une zone qui permettait le transport de marchandises plus lourdes.

Cette activité, jadis nécessaire et pratiquée par des insulaires, est devenue au fil du temps un événement annuel couru. Photo : Alex Fraser

Maintenant, par pur plaisir, vacanciers et résidents des alentours se déplacent pour vivre cette escapade d’environ 5 km, au risque de s’enfoncer parfois jusqu’aux genoux dans cette « bouette » désormais très populaire.

Alors que 7 ou 8 personnes participaient dans les premières années de l’événement, plus de 600 personnes ont bravé la pluie cette année pour l'événement, selon les organisateurs.

Le départ était prévu pour 7 h 30 et les participants devaient compter au moins 2 heures 30 minutes pour effectuer la traversée.

Selon l'organisation, 600 personnes ont participé au Sentier de la bouette cette année. Photo : Alex Fraser

Des festivités auront lieu toute la journée sur l'île Verte, dont un dîner qui prévoit accueillir 375 personnes, et un spectacle en soirée, pour les participants qui dormiront sur place.

Un campement a été installé pour l'événement, en plus du camping local, sur l'île.

Avec la collaboration de Geneviève Génier-Carrier