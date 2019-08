Entraves importantes à prévoir ce week-end à l’échangeur Turcot

Les bretelles en question sont les suivantes :

La bretelle de l'A-15 en direction du nord, en provenance du pont Samuel-De Champlain, vers l'A-15 en direction nord (Décarie). Un détour est prévu via la bretelle pour l'A-20 Ouest, à la sortie 63 Ouest.

La bretelle menant de la route 136 (A-720) en direction de l'ouest vers l'A-15 en direction du nord (Décarie)

La bretelle de l'A-20 en direction de l’est pour l'A-15 en direction du nord. Un détour est prévu via la bretelle R-136 Est de l'A-720, à la sortie Atwater.

À l'image des derniers mois, des entraves sont prévues dans la zone de l'échangeur Turcot. Photo : Transport Québec

Entre l'échangeur Saint-Pierre et le boulevard Angrignon, la fermeture jusqu'à lundi matin, 5 h, d'une voie sur trois de l'A-20 en direction Est risque également d'entraîner de la congestion dans ce secteur.

L'échangeur Saint-Pierre sera partiellement fermé pendant la fin de semaine. Photo : Transports Québec

En outre, la rue Eadie, entre l'avenue de l'Église et la rue Cabot, est fermée jusqu'au 19 août.

Transports Québec recommande aux usagers de la route de planifier leurs déplacements et de privilégier le covoiturage et le transport collectif, lorsque cela est possible.