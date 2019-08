Nouvelle navette pour relier Ottawa au parc de la Gatineau

Un nouveau projet pilote de navette va assurer la liaison entre Ottawa et certains des sites les plus populaires du parc de la Gatineau en août et en octobre.

Les résidents d’Ottawa pourront monter à bord de la navette à l’intersection de la rue George et de la promenade Sussex au centre-ville d’Ottawa. La Commission de la capitale nationale (CCN), de concert avec le transporteur Parkbus, offre deux circuits aller-retour.

Le premier a comme destinations le lac Pink, le domaine Mackenzie-King, le sentier du Mont-King et le belvédère Champlain. Un autre autobus va assurer la liaison entre le centre-ville de la capitale fédérale et le lac Philippe.

C’est la CCN qui nous a d'abord approché avec cette idée, mais c’est aussi le résultat de dizaines de demandes que nous avons reçues du public au fil des ans , raconte Boris Issaev, cofondateur et président directeur général de Parkbus.

L’entreprise, fondée en 2010, offre aux citadins et aux touristes une façon de se rendre dans les grands parcs en périphérie des régions urbaines. À Toronto, par exemple, les passagers peuvent se rendre dans le parc Algonquin ou encore le parc national de la Péninsule-Bruce.

À Toronto, environ le quart de nos clients sont des touristes. Je m’attends à ce que le quart ou la moitié des passagers qui iront vers le parc de la Gatineau soient des touristes , avance M. Issaev.

Un projet pilote sur huit fins de semaine

Deux départs sont prévus pour la navette à destination du belvédère Champlain, soit le 3 et le 31 août à 9 h, avec un retour prévu pour 12 h 30. Quant à la ligne du lac Philippe, six départs sont prévus pour toute la durée du projet pilote : le 17 août et le 24 août, ainsi que les 5, 12, 19 et 26 octobre à 9 h.

Les adultes devront débourser 20 $ pour un aller-retour, les étudiants, 18 $, tandis qu’un billet pour enfant coûtera 10 $.

Reste à savoir si le projet sera rentable et saura satisfaire les clients pour qu'il soit reconduit l’an prochain, selon M. Issaev.