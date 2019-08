Des changements au code vestimentaire de la GRC

Les cheveux longs et la barbe sont entre autres maintenant permis à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a mis à jour son code vestimentaire datant de 1975 pour mieux refléter l’évolution de la société canadienne.

« Celles que les gens vont plutôt voir, ce sont les barbes, des agents avec des cheveux plus longs », explique Janie Perreault, sergente-major d'état-major.

Pour sa part, la sergente Leanne Butler de l’Île-du-Prince-Édouard dit que pour les cheveux longs, il est obligatoire de se faire une tresse ou une queue de cheval.

Les tatouages visibles ne sont également plus interdits, mais ils seront jugés au cas par cas, explique Janie Perreault. Ils ne peuvent pas être offensants ou véhiculer de la discrimination, par exemple.

La sergente-major d'état-majorJanie Perreault indique que la nouvelle politique vestimentaire de la GRC est bien accueillie par les policiers. Photo : Radio-Canada

Pour les signes religieux, comme le turban ou le hijab, les policiers qui souhaitent les porter ne sont plus obligés de faire une demande d’exemption.

Des changements bien accueillis

Selon elle, ces changements sont bien accueillis parmi les agents de la GRC.

« C’était le genre de changements que les gens voulaient. Cela fait partie de la modernisation. […] On voit tous ces changements arrivés dans la communauté, et en tant que corps policiers on suit un peu ce qui se passe dans la communauté de cette façon-là », explique Janie Perreault.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le sergent d'état-major Kevin Baillie a, lui, choisi de profiter de la nouvelle politique pour se laisser pousser un bouc.

Le premier matin, c’était vraiment étrange, mais je me suis habitué. Kevin Baillie, sergent d'état-major

Avant cela, il devait se raser tous les jours avant d’aller travailler depuis le début de sa carrière il y a 38 ans.

Auparavant, seules les moustaches étaient permises, car certains équipements de sécurité, comme les masques à gaz, risquaient de ne pas être pas scellés correctement si l’agent avait des poils au menton. La nouvelle politique oblige les agents qui se font pousser la barbe d’avoir, en tout temps, un rasoir à portée de main pour se raser si la situation l’oblige.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert et Travis Kingdon, CBC News