Elle compte surveiller ce mur pour qu’il ne soit pas l'objet d'un acte de vandalisme, dans la foulée des tensions qu’il éveille dans la communauté. Un tableau d'affichage similaire installé le 22 juillet à l'extérieur de la bibliothèque Bennett de SFU a vu certains messages déchirés, selon des étudiants.

Les murs de Lennon sont apparus à Prague en 1980 en hommage à John Lennon. En marge des manifestations contre un projet de loi, aujourd'hui suspendu, qui aurait autorisé les extraditions vers la Chine continentale, ils ont commencé à apparaître à Hong Kong et ailleurs au cours du mois dernier.

Dans sa résolution, la société étudiante dit défendre fermement le droit de tous les étudiants de l'Université Simon Fraser d'exprimer pacifiquement, respectueusement et librement leurs points de vue sur la situation politique en cours à Hong Kong.

La société affirme également qu'elle condamne toute tentative de censure ou de dissuasion par des menaces, du harcèlement ou une brimade de ce type d'expression.

Taylor Cheng, étudiant en sciences politiques de troisième année qui a contribué au mur de Lennon original à SFU, applaudit à la décision de la société étudiante. Elle invite aussi les autres étudiants à être respectueux.

En tant que Hongkongaises, nous essayons simplement d'éviter tout conflit et de maintenir le processus le plus pacifique possible.

Taylor Cheng, étudiant en sciences politiques