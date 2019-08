Guide des activités de ce long week-end d’août

En cette période estivale, Toronto ne manque pas de festivals et d’événements culinaires. Il y en aura pour tous les goûts.

La météo sera également propice à toute activité, avec des températures tournant autour des 25 degrés Celsius en après-midi.

Bien que le Congé civique du mois d'août, également connu sous le nom de Simcoe Day (Jour de Simcoe), ne soit pas un jour férié fédéral, il est célébré à Toronto et dans d’autres villes de l’Ontario et ailleurs sous des noms différents.

La culture caribéenne au cœur des festivités

Le Carnaval annuel caribéen de Toronto (Nouvelle fenêtre) démarre en trombe avec son grand défilé prévu samedi de 8 h 30 à 21 h.

Pour continuer la fête, rendez-vous samedi soir à la Def Jam Celebrity Party (Nouvelle fenêtre) à Mississauga. L’artiste de musique soca de Trinité-et-Tobago, Nailah Blackman, y fera une représentation.

Le grand défilé du Carnaval des Caraïbes de Toronto débutera samedi matin. Photo : La Presse canadienne

Dans une entrevue à Metro Morning sur CBC Radio, elle confie d’ailleurs être la petite-fille du créateur de ce style de musique, Ras Shorty I, ou Lord Shorty.

Lorsque cette musique est apparue dans les années 1970, mon grand-père venait ici à Toronto tout le temps. [Ma mère] me dit que c’est pour ça que les Torontois adorent la musique Soca à ce point!

Environ mille personnes sont attendues à l'occasion de ce 52e festival, qui durera quatre semaines.

Arts en plein air

Samedi des spectacles visant à rendre le théâtre populaire et accessible à tous ont aussi été organisés avec Shakespeare in the Park. Cette représentation immersive et gratuite de Tout est bien qui finit bien permettra de réviser ce grand classique entre 13 h et 15 h au parc Berczy.

À quelques pâtés de maisons de là, des jeunes danseurs du monde entier rivaliseront sur la place Nathan Phillips tout l’après-midi lors du 6e Festival international des jeunes danseurs de Toronto.

Profitez d'un film sous les étoiles. Environnement Canada prévoit que le ciel sera dégagé durant toute la fin de semaine. Photo : Christie Pits Film Festival / Emily Reid

Le lendemain, direction le parc Christie Pits pour un film sous les étoiles. Le Toronto Outdoor Picture Show diffusera le film américain de 1995 Sense and Sensibility, sur leur thème de l’été, les duos dynamiques.

En cas de petit creux

Le 18e Ribfest de Scarborough se tiendra tout au long de cette longue fin de semaine au parc commémoratif Thomson, offrant non seulement des côtes de porc, de nombreux autres mets de foire de rue, mais aussi des compétitions de karaoké et des stands de créateurs artisanaux.

Pour des saveurs plus épicées, le Festival des saveurs de l’Inde sur la place Nathan Phillips battra son plein dimanche. Il s'agit de l'un des plus grands festivals de nourriture indienne d’Amérique du Nord, avec plus de 50 stands. L’entrée à cet événement est gratuite et les enfants sont les bienvenus.

Le Simcoe Day célèbre le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe qui a joué un rôle essentiel à la fin du 18e siècle pour faire avancer la lutte contre la traite des esclaves en Ontario et au Canada. Il a également fondé York/Toronto en 1793.