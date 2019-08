Poissons morts : Garde-rivière des Outaouais remet en question l’hypothèse du ministre

L’organisme Garde-rivière des Outaouais remet en doute la thèse du ministre québécois de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, qui a montré du doigt la centrale hydroélectrique Brookfield dans le dossier des mortalités de poisson qui afflige la rivière du Lièvre depuis plusieurs semaines.

Nous pensons que [cette hypothèse] génère plus de questions que de réponses. Une telle déclaration devrait s’accompagner de plus d’information pour permettre au public de comprendre ce qui se passe , a souligné l’organisme de conservation sur sa page Facebook, vendredi en mi-journée.

Jeudi, le ministère de l’Environnement a fait écho sur sa page Facebook à l’hypothèse avancée par M. Charette en entrevue à Radio-Canada plus tôt dans la journée. Selon eux, la cause la plus plausible de la mortalité était les activités des installations hydroélectriques d'Énergie Brookfield Canada.

À lire aussi : Poissons morts : le ministre de l'Environnement soupçonne une entreprise

Or, Garde-Rivière des Outaouais remet sérieusement en question cette affirmation, notamment parce que le gouvernement n’a pas indiqué sur quelles preuves il se basait pour tirer cette conclusion.

Par ailleurs, l’organisation non gouvernementale (ONG) a indiqué avoir reçu, vendredi, des résultats d’échantillons d’eau prélevés le 29 juillet dernier, moment du troisième épisode de mortalité de poissons.

D’après notre examen des résultats du laboratoire, il n’y avait aucun indicateur qui puisse expliquer la mise à mort simultanée de centaines de poissons appartenant à plusieurs espèces , a écrit Garde-Rivière des Outaouais sur Facebook.

Dans la même publication, l’ONG a souligné son intention d’envoyer ses échantillons à un expert indépendant pour atteindre un niveau de certitude encore plus élevé.

Énergie Brookfield a indiqué par courriel, vendredi, avoir échangé avec le ministère de l’Environnement. L’entreprise a stipulé avoir pris connaissance des cas de mortalité à travers les médias, et qu’elle n’ajoute rien dans l’eau de la rivière pour produire de l’électricité.

Elle offre toute sa collaboration aux enquêteurs du ministère.

D’ici à ce que le mystère soit élucidé, les autorités rappellent de ne pas consommer les animaux pêchés ou retrouvés morts dans les zones concernées par une forte mortalité de poissons.