Chroniques de Baie-Comeau : la vie baie-comoise en BD

Appelé Chroniques de Baie-Comeau, ce projet de recherche en est également un de médiation culturelle.

Du 24 juillet au 8 août, l’artiste baie-comoise s’est installée de façon bien visible dans la vitrine des locaux de l’Alternative dans le but d’attirer des passants et surtout, leurs histoires.

Qu’il ait été attiré par les dessins ajoutés sur la vitrine de l’Alternative ou par les annonces sur les réseaux sociaux, le public a été au rendez-vous, affirme-t-elle.

Au-delà de mon cercle, j’ai rencontré plusieurs personnes, dont une femme de 80 ans et des jeunes de 9 ou 10 ans, qui m’ont raconté leur journée au parc. Je suis vraiment contente de la réponse des gens , raconte-t-elle.

Plusieurs personnes me disaient qu’ils n’avaient pas de bonnes histoires, mais finalement ils me parlent de quelque chose et eux même, en le racontant, se rappellent d’autres éléments et, de fil en aiguille, finalement, c’est une super bonne histoire. Catherine Arsenault, artiste

Vers un projet audiovisuel?

Au fil des rencontres, l’idée du projet a germé dans l’esprit de Catherine Arsenault.

Ce qui devait être une bande dessinée sur papier pourrait devenir un projet web audiovisuel, si elle trouve son financement.

J’aimais ça, quand les gens me racontaient leur propre histoire, l’intonation de la voix, la narration, l’émotion qu’il y avait, dit-elle. Je trouverais ça intéressant de peut-être faire revenir les personnes qui avaient les histoires les plus intéressantes pour enregistrer le son et peut-être faire des petites animations par-dessus.

Catherine Arsenault indique qu’elle mettra Chroniques de Baie-Comeau de côté pendant le reste de l’été pour se concentrer sur ses autres projets, mais qu’elle y reviendra à l’automne.

Selon elle, le produit final devrait paraître d’ici la fin de l’année 2019.