Les travaux se poursuivent pour l’élargissement de l’autoroute Henri-IV

Les automobilistes qui reviennent de vacances devront s'armer de patience dès dimanche. Le ministère des Transports (MTQ) poursuit ses travaux d’élargissement et de réfection de l’autoroute Henri-IV.

Des travaux auront lieu sur boulevard du Parc-Technologique, entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Rideau.

On refait la chaussée, on rajoute un terre-plein central, on ajoute deux feux de circulation, ainsi qu’un trottoir à l’est, précise la porte-parole du MTQLe ministère des Transports , Mila Roy.

Ces travaux entraîneront une fermeture de voie dans les deux directions.

Il y aura également des fermetures sporadiques, des fermetures de nuit, ou de soir, ou de fin de semaine , ajoute-t-on.

Les bretelles entre l’autoroute Henri-IV Nord et le boulevard Wilfrid-Hamel seront aussi reconstruites plus au sud, selon le Ministère.

Ces travaux vont permettre d’avoir un meilleur accès aux échangeurs qui sont à proximité, ainsi qu’un accès à l’autoroute. Mila Roy, porte-parole du MTQ

Travaux à la mi-août

Les automobilistes devront prévoir une déviation des voies et un rétrécissement, entre les rues Michelet et Riendeau. Ces entraves débuteront à la mi-août et se poursuivront jusqu’en novembre.

On réduit un petit peu la largeur de la voie, toutefois c’est des entraves qui sont mineures. Il n’y a pas de fermetures supplémentaires , affirme la porte-parole du MTQLe ministère des Transports .

D’autres changements sont à prévoir jusqu’à l’automne, mais on parle de petites fermetures, ajoute Mila Roy.