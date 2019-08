Rupture de services dans le département d’obstétrique de Gaspé

Entre 20 h vendredi soir et 8 h samedi matin, il sera difficile pour les femmes enceintes d'accoucher à l’hôpital de Gaspé. Le manque d’une infirmière formée en maternité pourrait provoquer le transfert de patientes vers l’hôpital de Chandler.

Plus tôt dans la journée, le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ) avait allégué que le service d’obstétrique de l’Hôpital de Gaspé serait fermé pendant cinq nuits.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a rectifié les faits ainsi : En début de semaine, les plages horaires de 12 heures étaient incomplètes, et ce, durant 5 nuits. Toutefois, grâce à la collaboration des infirmières de l’unité d’obstétrique de Gaspé, la situation a évolué et désormais, une seule nuit n’a pu être comblée.

Dans un communiqué de presse, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie indique que la situation est causée par le manque de ressources humaines : Dans ce cas-ci, il s’agit d’une infirmière formée en obstétrique, sur un total de deux infirmières requises habituellement .

Les patientes qui se présentent à l'hôpital de Gaspé durant la rupture de services seront évaluées au cas pas cas. Photo : Getty Images / Mme Emil

La direction ajoute que les femmes sur le point de donner naissance ont été contactées de façon individuelle dans le but de leur expliquer les procédures et de répondre à toutes leurs questions .

Bien que des médecins et gynécologues demeurent disponibles durant la rupture de service, l’absence d’un membre de l’équipe pourrait forcer le transfert de certaines patientes vers Chandler. Chaque cas sera évalué par les spécialistes, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , qui précise que les femmes peuvent tout de même se présenter sur place durant la rupture de services.

Cette rupture de service à Gaspé s’additionne aux mesures exceptionnelles mises en place à l’hôpital de Maria, où deux sages-femmes comblent l’absence d’infirmières dans le département d’obstétrique vendredi, samedi et dimanche.

La FSQ souhaite l’intervention de la ministre de la Santé

Dans le contexte actuel, la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) demande à la ministre de la Santé et des Services sociaux de prendre les moyens nécessaires pour « remédier d’urgence » à la situation .

Depuis des années qu'on a vit une gestion à courte vue pour les horaires de vacances, estime la présidente de la FSQ, Claire Montour. Aujourd'hui, c'est une gestion à la minute. Ça éclate à Chandler, Gaspé et Maria!

Anne Dionne, deuxième vice-présidente CSQ, Pier-Luc Bujold, président du SIIEQ et Claire Montour, présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat