Les objets que vous envoyez au recyclage pourraient être dangereux

Munitions, seringues et répulsifs à ours : ce ne sont que quelques-uns des objets que l’organisme Recycle BC, chargé du recyclage en Colombie-Britannique, retrouve parfois dans les bacs bleus. Alors que la Colombie-Britannique a plus de succès que la majorité des autres provinces au Canada en matière de recyclage, l'organisme demande à la population de cesser d'envoyer des matériaux dangereux ou explosifs au recyclage.