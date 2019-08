Bien se préparer à une rencontre impromptue avec un ours

À la suite de l'histoire d’horreur qu’ont vécu Francine et Roger Gagnon , attaqués par un ours noir lors d’une excursion au Labrador en début de semaine, des professionnels rappellent les mesures de sécurité à employer, advenant une rencontre avec ce mammifère imprévisible.

Karl Fournier, directeur des soins animaliers au Zoo de Granby, se veut rassurant et réitère qu’il y a plus de chance d’être attaqué par un chien ou de souffrir d’une piqûre d’abeille que de se faire mordre par un ours.

Cela étant dit, il explique que généralement, l’animal attaque lors de deux situations: s’il se sent menacé ou coincé, par exemple si une femelle est accompagnée de ses petits, elle pourrait vouloir se défendre, ou encore s’il considère l’humain comme une proie.

Jacinthe Bouchard, une spécialiste du comportement animal va plus loin et émet l’hypothèse que l’animal puisse avoir été nourri par des humains lorsqu’il était bébé.

On en voit de plus en plus, ce sont des gens qui adoptent les bébés ours et leur donnent le biberon et une fois adolescents, ils les trouvent moins mignons et les relâchent dans la nature. Ce n’est pas normal qu’un ours n'ait pas peur de l’humain et ne réagisse plus aux menaces de l’humain , avance-t-elle.

L'un des trous faits par l'ours dans la tente des Gagnon. Photo : Francine et Roger Gagnon

Dans ce cas précis, difficile de déterminer ce qui a causé l’attaque de l’ours noir.

Ce sont des comportements complètement anormaux. Un ours noir attaque très peu l’humain [...] on ne comprend absolument pas pourquoi. Jacinthe Bouchard, spécialiste du comportement animal

Règles de base à respecter

Afin d’éviter qu’une telle situation ne se produise lors d’une expédition, M. Fournier rappelle l’importance de ne jamais avoir de nourriture sur soi ou dans la tente, mais plutôt dans un sac suspendu dans un arbre, loin du campement.

De plus, il faut éviter d’avoir des produits qui dégagent des odeurs intéressantes pour le mammifère, comme du dentifrice.

Les déchets aussi, il faut les éloigner de la tente. Vos mains sentent le poisson? C’est une bonne idée de se laver les mains avant d’aller se coucher et ainsi de ne pas apporter des odeurs de nourriture dans la tente, qui pourrait inciter l’ours à pénétrer dans celle-ci , rappelle-t-il.

Le directeur des soins animaliers au Zoo de Granby suggère plutôt de laisser les ordures dans un sac à l’abri, dans la voiture.

Finalement, M. Fournier insiste sur le fait que, malgré la peur, il ne faut pas s’enfuir rapidement, car cela pourrait attirer l’ours. Il faut plutôt s’éloigner de la bête de reculons, tranquillement, sans jamais lui tourner le dos pour ainsi éviter de devenir sa proie.