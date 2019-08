Des fermetures à Whistler facilitent la migration de petits crapauds

La municipalité a fermé la route d’accès à Lost Lake, une aire de stationnement et la pelouse où se tiennent des événements.

D’autres fermetures sont possibles, car des milliers de ces amphibiens de la taille d’une pièce de 10 cents se rendent actuellement du lac à la forêt environnante. Ils sont classés parmi les « espèces préoccupantes ».

Ils se reproduisent dans le lac, où les têtards grandissent, puis passent la majeure partie de leur temps en forêt, ce qui signifie que jusqu’à 40 000 crapauds minuscules doivent traverser des plages, des sentiers, des pelouses et des routes lors de la migration en août.

La Municipalité a indiqué que la plage très fréquentée de Lost Lake et la pelouse de plage restaient ouvertes, mais pourraient être fermées si un grand nombre de crapauds commençaient à sauter dans cette direction.

Difficile à voir

Le parc demeure accessible à pied et à vélo pendant la période de migration, mais la Ville demande aux visiteurs d’être prudent pour ne pas écraser les crapauds.

Ces amphibiens sont inscrits sur la liste du programme de surveillance de Whistler depuis 2005, car la municipalité se concentre sur les espèces qui permettent de connaître l’état de santé des écosystèmes de la région.

Whistler indique que les crapauds de l’Ouest constituent une partie importante de l’environnement de Lost Lake, car les têtards se nourrissent de résidus dans le lac, assurant ainsi la propreté de l’eau.

« Le suivi des étapes et du développement des têtards tout au long de l’été permet aux [techniciens spécialistes de l’environnement et bénévoles] de se préparer de manière proactive à la migration et de se concentrer sur l’éducation du public », a déclaré la Municipalité dans un communiqué.