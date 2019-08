Les hébergements de courte durée subissent les conséquences de l'augmentation de taxes

Certaines résidences louées à des fins commerciales à Rouyn-Noranda doivent modifier leur offre ou cesser leurs activités à cause de la hausse des taxes.

Le Chalet Détente en Abitibi, situé à McWatters, a d'ailleurs annoncé jeudi sur sa page Facebook qu'il mettra fin à son offre en raison de la forte hausse des taxes municipales. La hausse des taxes pour les hébergements touristiques affecte entre autres les propriétaires qui louent leur chalet pour des séjours de moins d'un mois.

Patrick Lacasse, copropriétaire des chalets Kanasuta, déplore que les taxes élevées pénalisent les personnes désirant louer leur propriété. Ça menace notre survie, déclare-t-il. Nous, on a l'intention de retirer un de nos chalets commerciaux et de le louer à long terme ou carrément de le vendre s'il n'y a pas de solution. Ce qui fait que ce sont des offres qui diminuent pour le tourisme en région, et on ne se le cachera pas, c'est quoi l'attraction principale en région? Ce sont nos forêts, nos lacs.

En mars, ICI Abitibi-Témiscamingue avait rapporté une importante hausse de taxes pour les hébergements touristiques de courte durée.

Michel Bellehumeur, propriétaire du gîte Le Passant à Rouyn-Noranda, raconte qu'il a diminué son offre pour ne pas percevoir une augmentation de taxes. Il avait reçu un avis lui indiquant que ses taxes augmenteraient de 50 %.

C'est une augmentation trop élevée, alors j'ai demandé une rencontre avec des évaluateurs de la Ville et puis j'ai parlé avec certains gens, rapporte-t-il. Mais j'ai réussi à m'entendre avec les évaluateurs de la Ville en diminuant le nombre de chambres que j'utilise pour la location du gîte de cinq à trois. La réduction de la superficie de sa résidence dédiée à des fins commerciales a permis la stabilisation des taxes comme auparavant.

La Ville de Rouyn-Noranda indique que sa position n'a pas changé depuis le mois de mars. À ce moment, la mairesse suppléante Sylvie Turgeon avait déclaré que les élus ont opté pour cette politique pour faire preuve d'équité entre les propriétaires qui louaient au centre-ville et en milieu rural.

Selon Patrick Lacasse, il serait plus avantageux d'opter pour d'autres alternatives, comme la plateforme de location AirBnB.

Si tu ne veux pas perdre ton investissement, c'est vers ça [AirBnB] que les gens virent, ils n'ont pas le choix. Patrick Lacasse

Nous ce qu'on dénonce, c'est qu'on a été pris en étau. On a investi et on ne nous a jamais annoncé qu'on aurait un taux commercial comme au centre-ville, alors qu'on est à 30 kilomètres de la ville.

Michel Bellehumeur croit que le règlement de taxes devrait prendre en considération le taux d'occupation des hébergements.

C'est très difficile à réglementer parce que quelqu'un qui loue un chalet deux ou trois jours dans l'année, une semaine ici et là, c'est ridicule de dire qu'on va changer un taux de taxes, estime-t-il. Mais quelqu'un qui achète des chalets et qui les loue 12 mois par année ou même six mois par année, strictement pour la location, ça devrait être réglementé en conséquence.

Patrick Lacasse ajoute que ceux qui louent leur résidence sur AirBnB ne sont pas punis malgré qu'ils ne se soumettent pas aux règles. Ce qu'on trouve dommage, c'est qu'on s'est conformé à toutes les réglementations pour être le plus légal possible et puis tu en vois d'autres qui fonctionnent en toute impunité.

Selon la Corporation de l'Industrie Touristique du Québec (CITQ), l'Abitibi-Témiscamingue comptait 8 gîtes et 48 résidences de tourisme en date du 16 juillet 2019. Ces établissements touristiques sont ceux qui ont reçu l'attestation d'hébergement touristique auprès de la CITQ.