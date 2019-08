Un barrage à Lac-Simon sème la discorde

La gestion d’un barrage au lac Barrière, dans la MRC de Papineau, sème discorde et confusion entre la Municipalité de Lac-Simon — responsable d’administrer l’infrastructure — et ses voisines en aval. Les autres localités déplorent le manque de communication après une baisse rapide du niveau de l'eau.

Dominique Simard, une résidente de Saint-André-Avellin, a été surprise de constater une baisse draconienne du niveau de l’eau de la rivière de la Petite Nation qui passe derrière sa propriété.

En même pas 12 heures, il y avait une baisse du niveau des eaux. On parle de 45 cm, minimum. On s’est dit qu’il y avait quelque chose de pas normal , a-t-elle raconté.

La chute du niveau du cours d’eau est attribuable au barrage du lac Barrière, auquel la Municipalité de Lac-Simon a ajouté deux poutres pour contrôler le niveau de l’eau.

Dominique Simard s'inquiète que la baisse du niveau de l'eau nuise aux espèces aquatiques. Photo : Radio-Canada

Mme Simard a tendu quelques perches pour apprendre la part du directeur général de Ripon qu’il y aurait une entente entre Lac-Simon et les autres localités du bassin versant, un accord dont aurait aussi eu vent le maire de Saint-André-Avellin, Jean-René Carrière.

On m’avise qu’on est censé recevoir un avis [de] Lac-Simon à savoir qu’ils vont poser des poutres pour préserver une certaine hauteur , a-t-il indiqué. Or, il n’a jamais vu de traces écrites de cette entente. Mais entente ou non, la moindre des choses c’est de nous aviser au moins quelques jours à l’avance , croit-il.

Jean-René Carrière déplore le silence de Lac-Simon lors de l'ajout de poutres. Photo : Radio-Canada

Comme son homologue de Saint-André-Avellin, Jean-Paul Descoeurs, maire de Lac-Simon, n’a pas non plus vu de documents confirmant une entente, même s’il en a entendu parler. On essaie de les avertir [les autres municipalités] quand c’est le temps , a-t-il fait remarquer, en se défendant du même souffle du manque de communication des derniers jours.

D’habitude, ce n’est pas moi qui le fais, c’est le responsable des travaux publics , a expliqué le maire Descoeurs. Notre responsable des travaux publics est en vacances actuellement, c’est un remplaçant [qui est en poste]. Il a peut-être bien oublié de le faire , a-t-il avancé.

Le maire Jean-Paul Descoeurs voudrait que le ministère des Transports gère le barrage du lac Barrière. Photo : Radio-Canada

Le barrage qu’il y a au Lac Barrière, c’est un barrage qui appartient au ministère des Transports, et c’est géré par nous autres , a expliqué le maire de Lac-Simon. Depuis sa construction en 1972, les employés municipaux suivent les directives du ministère pour l’ajout ou le retrait de poutres.

M. Descoeurs a toutefois affirmé ne prendre aucun plaisir à administrer l’infrastructure hydrologique.

J’aimerais beaucoup — et la Municipalité serait très fière — que le ministère des Transports le reprenne pour le gérer lui-même , a-t-il souligné.

Avec les informations de Guillaume Dumont