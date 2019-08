Le nombre de victimes de la route toujours en baisse en Saskatchewan

La SGI a enregistré 4220 blessés et 129 morts pour l'année dernière. Parmi eux figurent les 16 morts de la tragédie des Broncos de Humboldt.

Comparé à la moyenne des 10 années précédentes, le nombre des victimes de la route en 2018 représente une baisse de 34 % dans le cas des blessés et de 9 % pour le nombre de morts.

Cette tendance à la baisse est aussi observée pour les principaux facteurs de danger sur la route, soit les distractions au volant, la conduite avec les facultés affaiblies, les excès de vitesse et le non-respect du port de la ceinture de sécurité.

« La plupart de ces morts et de ces blessures sont évitables. Nous avons fait des progrès, mais nous voulons en faire plus. Notre objectif est d'avoir les routes les plus sûres du Canada », déclare le ministre responsable de la SGI, Joe Hargrave.

En juin, la SGI a indiqué qu'elle allait redoubler d'efforts pour rendre les routes de la province plus sûres.

À l'exception de 2016, le nombre de victimes de la route est en baisse chaque année depuis 2012.

Avec les informations de Zoé Clin