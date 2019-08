SOPFEU : une première moitié de saison plutôt calme en Abitibi-Témiscamingue

Au Québec, la foudre et le temps chaud sont responsables de la majorité des incendies de forêt.

Cathy Elliott-Morneau, agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU à Val-d'Or, explique toutefois que des citoyens perdent parfois le contrôle de leur feu de camp.

Elle donne en exemple un incendie la semaine dernière à Ste-Gertrude Manneville.

« La cause c'est un brûlage de résident, donc c'est quelqu'un qui a brûlé du bois dans sa cour et malheureusement, ça s'est rendu vers la forêt à cause de l'intensité de la sécheresse », précise Mme Elliot-Morneau.

Danger d'incendie élevé

En Abitibi-Témiscamingue, le danger d'incendie est très élevé par secteurs. La SOPFEU prévoit qu'il passe à modéré dans la journée de samedi.

Cathy Elliott-Morneau a également d'autres conseils pour la population.

« Toujours avoir à portée de main de l'eau, des outils manuels aussi, parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri d'un accident, donc il vaut mieux être préparé pour reprendre le contrôle rapidement de la situation s'il arrive un accident », souligne-t-elle.

La porte-parole ajoute qu'il est important de contacter la SOPFEU dès que possible en cas de feu qui se dirigerait vers la forêt.