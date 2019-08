Le directeur du renseignement national pressenti par Trump se désiste

Dans un tweet, Donald Trump a précisé que John Ratcliffe était traité de manière très injuste par les médias bidon .

Plutôt que de subir des mois de diffamation, j’ai expliqué à John à quel point il serait terrible pour lui et sa famille d’avoir à faire face à ces gens , a écrit le président américain, ajoutant que Ratcliffe avait donc décidé de rester au Congrès.

L’élu républicain a quant à lui confirmé la nouvelle peu de temps après sur son propre compte twitter, expliquant que même s’il retirait sa candidature, il demeurait convaincu qu'il aurait exercé ses fonctions de directeur des services de renseignement américains avec objectivité, équité et intégrité .

Cependant, je ne souhaite pas qu’un débat entourant ma confirmation, peu importe s’il est généré par de fausses informations ou non, devienne un enjeu purement politique et partisan. John Ratcliffe, représentant républicain au Congrès

La candidature de John Ratcliffe avait été annoncée dimanche, après la démission du chef des services de renseignements américains Dan Coats.

M. Ratcliffe, un élu loyal à Trump, mais avec peu d’expérience politique, avait suscité l’attention des médias la semaine dernière pour ses critiques virulentes à l’endroit du procureur spécial Robert Mueller, responsable de l’enquête sur l’ingérence russe lors des présidentielles de 2016.

Exagérations et partisanerie?

Peu de temps après l'annonce de sa candidature, des sénateurs américains auraient exprimé certaines réserves par rapport à John Ratcliffe, remettant en question les chances de confirmation du candidat nommé par Trump.

En plus de son manque d’expérience, la candidature de l’élu républicain a été entachée par des allégations comme quoi il aurait exagéré certaines de ses réalisations, en indiquant dans son curriculum vitae qu’il avait notamment mis des terroristes en prison, arrêté 300 étrangers en situation illégale en une seule journée et sévi contre le trafic de drogue et la corruption en tant que procureur fédéral du Texas.

John Ratcliffe n’aurait toutefois jamais été officiellement procureur. Il aurait occupé le poste par intérim de 2007 à 2008.

Selon plusieurs médias, des élus estimaient aussi que Ratcliffe était une menace à l’indépendance des services de renseignement américains, puisqu’il aurait agi selon l’agenda du président américain.

Donald Trump a indiqué qu'il nommera prochainement un nouveau candidat pour remplacer Dan Coats à la direction des services de renseignement.