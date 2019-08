Avis préventif de faire bouillir l'eau pour 33 000 résidences de Gatineau

Une panne de courant a entraîné une baisse de la pression de l'eau, plus tôt en après-midi, vendredi.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La carte de la zone concernée par l'avis préventif de faire bouillir l'eau. Photo : Ville de Gatineau

Jusqu'à nouvel ordre, l’administration municipale demande aux personnes dans le secteur touché de faire bouillir l'eau une minute avant de la consommer.