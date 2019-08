L’avoine : bien plus qu’un flocon

Une saveur de beurre de cacahuètes. Une texture onctueuse de gelato. La glace que fait déguster le chef et chercheur Mayantd Kolskog ressemble à s'y méprendre à une bonne crème glacée à base de lait.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) À gauche, la glace à l'avoine aromatisée au beurre de cacahuètes. À droite, une glace à l'avoine nature. Photo : Radio-Canada

Mais c'est juste de l'avoine que Maynard Kolskog a mélangée avec des protéines de soja vert qui donnent à la glace cette consistance si crémeuse.

« Elles remplacent bien les oeufs, explique-t-il. On y a aussi ajouté d’autres types d’émulsifiants [végétaux] qui donnent un produit naturel comparable à une glace au lait. »

Ce n’est là qu’une des créations de M. Kolskog qui offrent aux papilles une aventure culinaire bien plus audacieuse que le bon vieux bol de gruaux pâteux et fade.

Surprenante avoine

Le chef, qui se dédit aujourd'hui plus qu'à la recherche culinaire, aimerait réhabiliter l'avoine, une céréale sous-estimée, selon lui.

« Riche en fibres, l’avoine a de nombreuses qualités nutritives, en particulier grâce à sa teneur en bêta-glucane, mais une [grande partie de la production] sert à nourrir les animaux », ajoute le chef qui travaille à développer des aliments à valeur ajoutée avec la céréale.

En la décortiquant sous toutes ses formes, il a aussi réussi à élaborer une base de soupe miso, du yogourt et ce qu’on pourrait appeler du « fomage ».

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) À gauche, le yogourt au lait d'avoine est en train de fermenter. Au centre un bleu et un gouda fumé affinés depuis 3 mois. À droite, le miso. Photo : Radio-Canada

« On s’est rendu compte qu’on pouvait faire des fromages [végétaux] en faisant fermenter de l’avoine », déclare-t-il.

Après avoir laissé tremper la céréale dans de l'eau, il la broie. Puis, il ajoute à la pâte obtenue des probiotiques. Au bout de trois mois, le tout devient l’équivalent d’un fromage bleu et d’un gouda fumé.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le chef Kolskog n'utile pas de lait d'avoine, mais cette pâte fermentée pour créer ses fromages végétaux, comme ici le gouda fumé. Photo : Radio-Canada

Et là encore, le goût, l'odeur et la texture de ses produits ont de quoi tromper les palais des plus grands amateurs de produits laitiers.

« La saveur du fromage bleu a été obtenue naturellement avec de l’avoine et des moisissures qu’on y a fait pousser, précise-t-il. Le gouda a été fumé et parfumé à l’aide de pleurotes lactofermentés ».

Une filière locavore

Ces produits ne sont pas encore commercialisés, mais ils piquent déjà l’intérêt de certains acteurs de l’industrie agroalimentaire, à commencer par les producteurs d’avoine qui ont demandé à Maynard Kolskog de trouver de nouveaux débouchés pour leurs cultures.

« Nous avons été approchés par plusieurs entreprises qui voudraient développer des glaces végétales », ébruite celui qui concocte aussi des crèmes glacées à base de pois.

Ses fomages, eux, attirent plutôt l'attention de quelques restaurants qui ne jurent plus que par les vertus du véganisme.

« Tous nos plats sont préparés à base de plante », commence Sherry Schlussel, la propriétaire du Café Kanu, un établissement situé sur l’avenue Jasper à Edmonton.

Quand elle a ouvert son restaurant il y a un an, c’était dans l’idée de s’approvisionner au maximum avec des denrées locales. Cela ne pose pas trop de problèmes du côté des fruits et légumes.

Les lasagnes du chef Waggins à la « ricotta » aux noix de macadmia. Photo : Radio-Canada

Mais dans ses assiettes, le sous-chef Jordan Wiggins remplace les produits laitiers par des préparations à base de noix. Des amandes pour son chèvre ou encore des noix de cajou pour son cheddar. Des produits qui viennent de loin, comme les noix de macadamia de la simili ricotta ses lasagnes qu'il importe d'Hawaï.

L’avoine, elle, ne se sert que sous forme de lait dans les boissons.

« On va clairement s'intéresser [ à ces produits à l’avoine ], affirme-t-il. L'avoine serait un substitut plus durable, et c'est vraiment moins cher que toutes ces noix, c'est une excellente idée. »

« C’est certain, ajoute Mme Schlussel, surtout que [cette céréale] pousse ici et que nous sommes un grand producteur d’avoine. »

Le Canada est effectivement le premier exportateur d’avoine au monde.

« Plutôt que de juste la vendre comme une matière première brute, on pourrait en tirer davantage avec ce genre de produits qui mettent en valeur une des ressources des Prairies et diversifient notre économie », termine le chef Kolskog.