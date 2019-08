Écrasement au Labrador : de nouveaux débris retrouvés

Le corps policier compte maintenant concentrer ses recherches dans la zone où les fragments ont été retrouvés.

Les autorités espèrent que cela pourra les rapprocher de la carcasse de l'avion et des passagers toujours portés disparus. L’appareil a sombré au fond du lac quelques jours après l’accident et les recherches sont compliquées en raison de la profondeur du plan d’eau qui atteint jusqu’à 200 mètres par endroit. De plus, la balise de détresse de l’hydravion ne s’est pas déclenchée au moment de l’impact.

Sept hommes, incluant le pilote, se trouvaient à bord de l'appareil au moment de l'écrasement. Quatre corps ont été retrouvés jusqu'à présent.

La cause de l'accident demeure inconnue.