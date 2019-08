Opération Alcool Zéro sur les plans d'eau du Québec ce week-end

En collaboration avec l'Association maritime du Québec et le Conseil canadien de la sécurité nautique, les policiers de la SQ vont vérifier la présence d'alcool sur les bateaux et contrôler la conduite des plaisanciers sous l'effet de l'alcool ou de la drogue.

Au Québec, il n'est pas interdit de consommer de l'alcool à bord d'une embarcation, même s'il s'agit d'un bateau à moteur. Toutefois, les conducteurs sont soumis aux mêmes règles que sur la route en ce qui a trait au taux d'alcoolémie dans le sang et s'exposent aux mêmes sanctions.

Le lieutenant Christian Paquin, responsable du bureau à la sécurité routière pour la SQ, rappelle que « les effets de l’alcool sont multipliés par le soleil, les vents et l’instabilité de l’embarcation ».

« Bon an mal an, plus d'une dizaine de constats d'infraction pour conduite avec facultés affaiblies sont émis sur les plans d'eau du Québec », assure-t-il.

Les infractions les plus courantes concernent l'absence de veste de flottaison dans une embarcation et de la carte de compétence obligatoire pour conduire un bateau à moteur.

La SQ a 191 patrouilleurs nautiques à son actif et dispose de 74 embarcations de différentes tailles.