Une mère accusée d’avoir tué une amie proche de son fils lui-même victime d'un homicide

Nicole Cook a été arrêtée et accusée du meurtre de l’Albertaine Tiki Brook-Lyn Laverdiere. Cette dernière a disparu alors qu'elle était de passage en Saskatchewan en mai pour les funérailles de son ami proche qui était également le fils de Nicole Cook et lui-même victime d'un homicide. Quatre autres personnes ont été arrêtées et accusées à la suite du meurtre de Mme Laverdiere.

Nicole Cook a été arrêté le 31 juillet à Fort Saskachewan, en Alberta et des accusations de meurtre au premier degré, d’enlèvement, d’indignité envers un cadavre humain et de vol d’un véhicule à moteur ont été déposées contre elle.

Trois jours plus tôt, les policiers avaient passé les menottes à Jesse Sangster. L’homme doit de répondre à des accusations de complicité après meurtre et de vol d’un véhicule à moteur.

Nicole Cook et Jesse Sangster ont comparu vendredi matin à la Cour provinciale de North Battleford, en Saskatchewan.

La mort du fils : un homicide

Le corps du fils de Nicole Cook, Tristen Nicholas Morningeagle Cook-Buckle, a été retrouvé brûlé dans un véhicule le 5 avril dernier en Alberta. Cet homicide fait l’objet d’une enquête.

Au cours d'une entrevue accordée à CBC News en juin, Nicole Cook avait commenté la disparition de Tiki Brook-Lyn Laverdiere, qu'elle avait décrite comme étant une amie proche de la famille et de son défunt fils.

« Comment quelqu’un pourrait-il être si cruel? Comment les humains sont-ils si impitoyables? Si quelqu’un sait quelque chose, il devrait simplement le dire pour que la famille fasse son deuil », avait-elle déclaré. Une quarantaine de jours plus tard, elle est accusée du meurtre de la disparue. Les restes humains de Tiki Brook-Lyn Laverdiere ont été trouvés près de North Battleford le 17 juillet.

Tiki Brook-Lyn Laverdiere était une amie de la famille Cook. Photo : Photo fournie par la GRC

La mère de la victime réagit

La mère de Tiki, Carol Laverdiere, a soutenu en entrevue avec CBC News que Nicole Cook « a toujours menti ».

Elle s'est également attaquée à Mme Cook sur Facebook : « Nous savions que tu avais quelque chose à voir avec ça. Ma fille aimait votre fils et elle vous aimait. Elle s’est tenue à vos côtés pendant que vous l’enterriez. [...] Je dois donc creuser très profondément pour essayer de pardonner ce que vous avez fait. [...] Ma fille est dans un meilleur endroit que vous ne le serez jamais, et je ne parle pas de prison. La prison est trop belle pour des monstres comme vous. »

Autres accusations

En plus de Nicole Cook et Jesse Sangster, trois autres individus ont été arrêtés et accusés à la suite du meurtre de Tiki Brooke-Lyn Laverdiere.

Brent Checkosis, 18 ans, a été inculpé le 25 juillet pour complicité après meurtre, d’indignité envers un cadavre humain et de vol d’un véhicule à moteur.

Les 22 et 23 juillet, deux femmes, Shayla Orthner, 27 ans, et Danita Thomas, 32 ans, ont été accusées de meurtre au premier degré, d’enlèvement, d’indignité envers un cadavre humain et de vol d’un véhicule à moteur.

