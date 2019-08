La balise de détresse de l’hélicoptère du président de Savoura était désactivée

Stéphane Roy et son fils Justin ont été retrouvés morts le 25 juillet après deux semaines de recherches près du lac Valtrie, à la suite de l'écrasement de leur hélicoptère au nord du parc national du Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

Dans ce rapport partiel, le BST affirme que « l'interrupteur de la radiobalise de détresse a été trouvé à la position OFF ». Des analyses seront effectuées pour déterminer si la radiobalise de détresse aurait fonctionné avec l'interrupteur en position active.

Le bureau a en sa possession deux téléphones cellulaires et un GPS qui ont été retrouvés sur les lieux de l’accident. Les enquêteurs tentent de récupérer des données de ces appareils afin de faire progresser l'enquête.

D'après ses premiers constats, le BST écrit que le rotor principal et le rotor de queue ne montraient pas les signes caractéristiques d'un impact alors que les rotors tournent à pleine vitesse. Une analyse plus poussée sera faite pour tenter de déterminer la vitesse de rotation au moment de l'impact .

Le BST n'a pas voulu accorder d'entrevue à cette étape de l'enquête. L’organisme fédéral doit produire un rapport final lorsqu'il aura terminé son enquête.

La radiobalise certifiée en avril

Joint pour commenter ces nouvelles informations, le frère de Stéphane Roy, Daniel, a dit croire que son frère était « certain à 100 % qu'au moment où il prenait son hélicoptère, sa radiobalise était à ON et non à OFF ».

Il a souligné que la balise était « dans la queue et inaccessible de la cabine ».

Daniel Roy a dit croire aussi que son frère s'en remettait à des professionnels pour l'entretien de son hélicoptère. Ceux-ci avaient fait l'entretien et une « recertification » de la radiobalise en avril 2019, a-t-il indiqué.

M. Roy n'a pas voulu tirer trop de conclusions hâtives, disant que les enquêtes allaient se poursuivre, avec notamment des analyses plus approfondies sur la radiobalise. Il a dit vouloir laisser le BST faire son travail.