Les neuf saisons d'amitié de Jean-Christophe Beaulieu et Nicolas Boulay

De Sherbrooke à Ottawa, en passant par Montréal, l’amitié qui lie Jean-Christophe Beaulieu et Nicolas Boulay du Rouge et Noir n’est pas partisane et ne connaît pas de limite géographique.

Les deux joueurs de football ont fait connaissance pendant leurs années universitaires avec le Vert et Or de Sherbrooke, puis ont gradué dans les rangs professionnels avec les Alouettes de Montréal.

Après un an de pause, ils sont redevenus coéquipiers avec le Rouge et Noir en 2019 lorsque Boulay a signé un contrat à titre de joueur autonome pendant l’hiver. La présence à Ottawa de son grand ami a facilité sa décision de changer de province.

On a passé quatre saisons ensemble à l’Université de Sherbrooke, après ça un autre quatre à Montréal et là c’est notre neuvième saison à jouer au football ensemble et en plus, on est colocs , lance ce dernier en souriant.

On se voit souvent , ajoute le secondeur, on se voit tout le temps , réplique Beaulieu, du tac au tac.

Les entraînements sont le seul moment où les deux hommes sont assurés d’être séparés. Un évolue avec la défense et l’autre avec l’attaque, ce qui donne parfois lieu à des confrontations un contre un.

C’est sûr qu’il y a toujours un petit edge de plus, surtout qu’on vit ensemble , avoue Boulay, flanqué de son ami, qui précise on ne veut pas non plus mal faire paraître l’autre.

L’entrevue avec les coéquipiers se déroule après un entraînement du Rouge et Noir en préparation pour leur duel contre les Alouettes, leur ancienne équipe. Les rires fusent après chaque réponse, les deux amis complètent régulièrement l’idée de l’autre.

Ils représentent un exemple typique où les contraires s’attirent, comme chat et chien. Nic est hyperactif comme un chien, moi je suis un petit peu plus dans mon coin comme un chat , avance Beaulieu, qui avoue du même souffle être beaucoup moins matinal que son colocataire.

Leur passion pour leur sport les rassemble, leur intérêt marqué pour la nourriture et les jeux vidéo les rapproche.

Leur amitié n’a pas été instantanée pour autant.

Il était trop intense , se rappelle le centre-arrière au sujet de Boulay, qui mentionne du même souffle s’être un peu calmé avec les années.

Lorsque questionnés sur leur meilleur souvenir commun au football, les Québécois de 29 ans hésitent entre quelques candidats : leur participation à la Coupe Dunsmore avec le Vert et Or, leur présence aux éliminatoires de la Ligue canadienne de football avec les Alouettes ou simplement leurs célébrations sur les lignes de côté lorsqu’un des deux réussi un gros plaqué ou un touché.

Moi, j’aimerais ça avoir une Coupe Grey cette année, je pourrais officiellement dire que ce serait notre meilleur souvenir ensemble , avance Boulay, pendant que Beaulieu opine du bonnet à ses côtés.

Ils sont peut-être différents sur plusieurs points, mais les amis savent déjà ce qu’ils feraient avec le trophée : On l’amènerait à Propulsion… C’est comme ça qu’on appelle nos partys à Sherbrooke.

Impossible de connaître les détails de ces célèbres fêtes, mais elles auront contribué à nouer une amitié qui perdure dans le temps et sur le terrain.