Le temps sec inquiète à nouveau les agriculteurs bas-laurentiens

À titre d’exemple, il n’est tombé qu’une quarantaine de millimètres de pluie dans le secteur de Trois-Pistoles en juillet.

C’est plus qu’à pareille date l'an dernier, mais il s’agit tout de même d’une quantité de précipitations moins élevée que la moyenne historique recensée par Environnement Canada.

Luc Bérubé trime dur ces temps-ci pour installer un système d'irrigation dans ses champs de Trois-Pistoles. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

L'agronome et agriculteur Luc Bérubé, dont les terres sont situées dans le secteur, travaille d’arrache-pied dans l'un de ses champs pour installer un système d’irrigation.

Si ça ne vient pas d'en haut, on n'a pas le choix de complémenter. Ce qui est utile habituellement avec l'irrigation, c'est que l’on comble le manque normal qu'il y a, mais là le manque est plus grand qu'à l'habitude , affirme-t-il.

M. Bérubé n’est pas seul à vivre cette situation dans la région.

Les précipitations se situaient encore dans les normales en début de saison estivale et laissaient présager un été moins sec cette année. La pluie a toutefois cessé en juillet, tant à Mont-Joli qu’à La Pocatière.

Luc Bérubé craint de vivre une nouvelle sécheresse dans ses champs. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Il n'est pas trop tard pour que la saison puisse se replacer. Si le mois d'août est proche de la normale ou s'il y a plus de précipitations, on va pouvoir récupérer. Luc Bérubé, agronome et agriculteur

À Rivière-du-Loup, le copropriétaire de la Ferme laitière D'Amour, Jean-Mathieu D'Amour, commence à craindre que sa production de fourrage ne suffise pas à combler les besoins de ses vaches.

L'an dernier, il a dû acheter pour plus de 20 000 $ de foin pour nourrir ses bêtes.

Les années normales, habituellement, on vendait du foin. L'année dernière, il nous restait des réserves, mais on a quand même dû en acheter. Cette année, on espère être correct avec la superficie qu'on a , soutient-il.

Il commence à réfléchir aux changements qu'il pourrait apporter à ses champs au cours des prochaines années.

Jean-Mathieu D'Amour dans la ferme laitière Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

La météo ne s'adaptera pas à nous. C'est nous qui allons devoir nous adapter à la météo. Jean-Mathieu D'Amour, copropriétaire de la Ferme D'Amour

Un peu plus tôt cette semaine, sur le réseau Facebook, Jean-Mathieu D’Amour a demandé aux internautes quelles cultures pourraient résister plus facilement à la sécheresse. Près d'une centaine de personnes lui ont répondu.

Pour les implantations fourragères, on pense peut-être à rajouter du millet ou du soudan, ces plantes qui sont plus tropicales, qui sont plus habituées dans des conditions sèches , explique le producteur laitier.

Tout comme Luc Bérubé, Jean-Mathieu d'Amour est d'avis que l'agriculture québécoise devra s'adapter aux changements climatiques si elle veut continuer à être florissante.

D’après un reportage de Patrick Bergeron