Des contrats pour 20 ans à la portée de la Davie

Du même souffle, le gouvernement fédéral lance une invitation pour qu'un troisième chantier naval s'inscrive dans la Stratégie nationale de construction navale (SNCN).

À l'heure actuelle, seuls les chantiers Seaspan à Vancouver et Irving à Halifax en font partie. Une décision que contestait Davie.

On parle de l'ajout d'un troisième joueur pour construire spécifiquement les grands brise-glaces , a indiqué Frédérik Boisvert, porte-parole de Davie. On parle de consolider le futur du chantier pour une génération à venir. C'est majeur.

Frédérik Boisvert, porte-parole du Chantier Davie Photo : Radio-Canada

La manne représente des milliards de dollars en contrats et des milliers d'emplois pendant plus de 20 ans, insiste M. Boisvert. L'appel d'offres semble être taillé sur mesure pour l'entreprise de Davie. Pour se qualifier, les entreprises doivent déjà avoir terminé la construction de navires de plus de 1000 tonnes.

Je vous laisse le soin de regarder sur le marché. Il n'y en a pas beaucoup , illustre M. Boisvert pour démontrer que la Davie pourra se démarquer.

On est très heureux de voir que le gouvernement fédéral a passé à l'acte. Il nous avait promis qu'il rouvrirait la stratégie nationale, alors, on est très content de cette annonce , se réjouit pour sa part Raymond Tremblay, secrétaire-trésorier du syndicat des travailleurs du chantier naval.

Ils sont en train de corriger les injustices du passé , ajoute-t-il.

