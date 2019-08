Des opérations reportées au CHU Dumont en raison de la qualité de l'eau

La vice-présidente des services cliniques du Réseau de santé Vitalité, Johanne Roy, indique que les responsables ont décidé de reporter les opérations d'une douzaine de patients, alors que des sédiments se trouvent dans le système d'eau de la municipalité.

La Ville de Moncton a lancé un avertissement à ses résidents mercredi afin de les tenir au courant qu'il est possible qu'ils remarquent un changement de couleur dans leur eau courante. Cela est dû à une plus grande consommation d'eau des résidents durant la période de canicule. Elle a toutefois indiqué que l'eau n'est pas mauvaise pour la santé et qu'il n'y a pas de risque présentement associé à sa consommation.

Mais les médecins du CHUcentre hospitalier universitaire Dumont préfèrent ne pas prendre de risque. Ils craignent que de sédiments se rattachent à leurs outils d'opération lorsqu'ils les stérilisent avec l'eau. Cela pourrait causer des infections chez les patients opérés.

Il n'y avait pas de risques pour la santé, même si à première vue l'eau ne semblait pas très attirante. Mais avec ces sédiments, qui font comme une petite poussière très très fine, on craignait que ça ne reste collé sur nos instruments , explique Johanne Roy.

Johanne Roy, vice-présidente aux services cliniques au Réseau de santé Vitalité. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Les patients dont l'opération a été remise à plus tard recevront une nouvelle date sous peu.

Nous sommes en saison estivale, donc le bloc opératoire était déjà un peu en mode ralenti. C'est comme tombé dans un bon moment quand même , dit Mme Roy.

Elle affirme que toutes les opérations sont nécessaires et importantes, mais qu'ils ont tenté de remettre à plus tard celles qui semblaient moins urgentes.

C'est sûr que pour chacun des patients qui attendent pour une chirurgie, c'est une chirurgie importante. Pour eux, ça implique des déplacements et des absences du travail qu'ils doivent gérer en plus de la chirurgie , explique Mme Roy.

On a tenté de choisir les opérations qui avaient le moins d'impact et elles seront reprises prochainement.

Quelques chirurgies ont tout de même eu lieu au cours des derniers jours. Les instruments ont été nettoyés à l'aide d'un système d'eau indépendant, mais pas suffisamment puissant pour subvenir aux besoins de toutes les opérations prévues. Ce système d'eau a une capacité d'environ 30 % de la capacité du système utilisé en temps normal.

Mme Roy indique que les médecins sont tout de même prêts à toute urgence, malgré les difficultés rencontrées avec le système d'eau municipal. Les employés préparent un jour à l'avance tous les outils dont ils auront besoin le lendemain. Des instruments en surplus sont aussi préparés en cas d'urgence.

Outre ces 12 annulations, le fonctionnement du centre hospitalier universitaire n'a pas été perturbé.

À l'Hôpital de Moncton, aucune chirurgie n'a été annulée parce que l'établissement utilise un système d'eau indépendant.