Le policier François Laurin coupable de conduite dangereuse au terme d'un deuxième procès

Il a toutefois été acquitté des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort d’Éric Rompré, et de conduite dangereuse ayant provoqué des lésions corporelles à sa conjointe, qui était avec lui dans la voiture.

En juin 2012, l’agent Laurin se rendait prêter main-forte à un collègue qui intervenait auprès d'un homme en crise au festival de musique Rockfest de Montebello, en Outaouais, lorsque son auto-patrouille a percuté la voiture d'Éric Rompré, âgé de 25 ans.

Selon la cour, des éléments circonstanciels au moment des faits jettent un doute raisonnable quant aux accusations de conduite dangereuse causant la mort et des lésions corporelles. La juge a cependant tranché que la conduite de l'agent Laurin était dangereuse, étant donné la vitesse à laquelle il allait le soir de la collision.

Le policier François Laurin roulait à plus de 180 km/h au moment de la collision. Éric Rompré est mort et sa conjointe a été gravement blessée dans l’accident.

Après un premier procès, le policier avait été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort et de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. Il avait ensuite écopé d'une peine de prison de 12 mois.

Or, la Cour d'appel estimait que le juge n'a pas procédé à une analyse sérieuse des critères prévus au Code criminel et par la jurisprudence afin de déterminer si la conduite du policier était dangereuse. Les verdicts avaient donc été annulés et un nouveau procès ordonné.

Le nouveau verdict était à la fois surprenant et décevant pour la famille d'Éric Rompré.

C'est sûr qu’on est déçus, mais on verra pour la suite des choses. On ne peut rien faire, on est les parents d’une personne qui a perdu la vie. C’est extrêmement décevant , a déploré Richard Rompré, vendredi.

François Laurin reviendra devant le tribunal le 29 novembre pour l'étape des représentations sur sentence.

Avec les informations de Mama Afou