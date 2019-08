Vingt ans après les Jeux panaméricains à Winnipeg, Robert Frosi raconte les moments forts

Avant les Jeux, explique M. Frosi, il traitait déjà de nombreux sujets concernant le dopage chez les athlètes. En pleine compétition de judo, il dit avoir reçu l’information selon laquelle Javier Sotomayor avait été déclaré positif à la cocaïne. « Avec cette information, mon cœur était déchiré, car je devais faire une couverture de Nicolas Gill qui venait de gagner sa médaille d’or, raconte-t-il [...] Mais j'avais aussi en tête ce méga scoop sur [Javier Sotomayor]. »

Lorsque Robert Frosi décide de dévoiler la nouvelle, il est loin de s’imaginer les conséquences qu’elle pourrait avoir. Javier Sotomayor avait obtenu la médaille d'or aux Jeux olympiques en 1992 et avait été couronné champion du monde du saut en hauteur à six occasions. Il détient le record du monde de la discipline avec un saut de 2,45 m.

Après la diffusion de l’information, mon téléphone n’a pas arrêté de sonner. Je jouais mon avenir, tout le monde voulait des entrevues. Robert Frosi, journaliste de Radio-Canada

Malgré l’ampleur que prend la nouvelle, la délégation cubaine ne confirme pas les faits. « Le lendemain, ils [les membres de la délégation cubaine] organisent une conférence de presse. On se dit : "Bingo, ils vont avouer que Sotomayor a testé positif à la cocaïne!", mais, pas du tout, relate le journaliste. Ils annoncent plutôt la défection d’athlètes cubains en baseball. »

Entre-temps, la nouvelle fait le tour du monde. L’ambassadeur du Canada est convoqué par le président cubain, Fidel Castro, qui accuse les journalistes qui ont dévoilé l’affaire d’être des agents de la CIA. « Jean Chrétien, premier ministre à l’époque, intervient en défendant ses journalistes du service public », raconte M. Frosi.

Selon Robert Frosi , 36 heures après la diffusion de la nouvelle, les membres de la délégation cubaine « finalement, annoncent que quelqu’un avait versé dans le café de Javier Sotomayor de la cocaïne, qui est une substance interdite ».

À la suite de cette histoire, Robert Frosi dit avoir reçu les félicitations de sa direction. « En rentrant à Montréal [après les Jeux], je pensais avoir les [réprimandes] de mon rédacteur en chef, dit-il avec beaucoup d’humour, mais, au contraire, il m’a proposé une job que je n’ai pas quittée depuis. »

Robert Frosi se souvient aussi des Winnipégois

Selon M. Frosi, les habitants de Winnipeg étaient très accueillants, et la ville avait fait sa grande toilette pour accueillir les athlètes et les visiteurs. « La foule m’avait impressionné par la présence dans les estrades, dit-il. C’était toute une ville qui vivait au rythme de ces Jeux panaméricains et, quel que soit le sport, c’était toujours plein partout. »

Le journaliste n’a pas oublié les colonies de moustiques qui prennent d’assaut Winnipeg et ses environs durant l'été. « On vaporisait carrément les clients sur les terrasses, raconte-t-il avec un sourire, et je m’étais même entretenu avec l’entomologiste en chef de la Ville de Winnipeg, qui comptabilisait chaque jour les maringouins. »

Depuis les Jeux panaméricains de Winnipeg, Robert Frosi a participé à une dizaine de Jeux olympiques et à d’autres Jeux panaméricains. Il affirme que les Winnipégois ont raison de garder une opinion très positive des Jeux qui ont eu lieu chez eux. « J’ai senti à Winnipeg une organisation hors pair [...] et une effervescence continue. »

Avec des informations du 6 à 9.