Les funérailles de Lucas Fowler, victime de meurtre en C.-B., célébrées en Australie

Lucas a concrétisé ses rêves de voyage et a mené une vie « que beaucoup d’entre nous pouvaient envier », a aussi dit le père.

Dans son éloge funèbre, Stephen Fowler a raconté que son fils âgé de 23 ans aimait le camping depuis son plus jeune âge et était ravi de vivre une aventure en Colombie-Britannique avec Chynna Deese, « l’amour de sa vie ».

Lucas Fowler et sa petite amie américaine, âgée de 24 ans, ont été retrouvés morts dans le nord de la Colombie-Britannique il y a deux semaines. Leur mort a rapidement été considérée comme des homicides et a déclenché des recherches pancanadiennes pour retrouver les deux suspects, toujours en fuite.

« Nous sommes si heureux que Lucas et Chynna se soient rencontrés et se soient tellement amusés à voyager ensemble, à se faire de nouveaux amis et à tirer le meilleur parti de la vie. Ils ont ri et se sont aimés, ils ont touché le cœur de toutes les personnes qu’ils ont rencontrées », a partagé Stephen Fowler lors du service à la Turramurra Uniting Church.

Un service commémoratif a eu lieu plus tôt cette semaine pour Chynna Deese en Caroline du Nord.

Des centaines d’amis et de membres de la famille se sont réunis pour célébrer la vie de Lucas Fowler.

Selon l’Australian Broadcasting Corporation, le père du jeune homme, inspecteur en chef des forces de police de la Nouvelle-Galles du Sud, a raconté que la famille a passé 20 ans à aller dans le même camping, en caravane. C’est là que Lucas Fowler a appris à nager dans la rivière. Il y a joué au football et fait du vélo avec des amis.

Lucas Fowler a étudié la mécanique automobile avant de quitter l’Australie pour voyager, sac au dos, avec un ami. Il a rencontré Chynna Deese en Croatie. Il a continué ses voyages jusqu’au Canada, où il a obtenu un visa de travail et a obtenu un emploi dans un ranch en Colombie-Britannique.

C’est dans ce ranch qu’il a goûté au froid de l’hiver canadien, a expliqué son père dans son éloge funèbre.

Lucas Fowler a décrit son expérience de l’hiver canadien à son père alors qu’il travaillait en Colombie-Britannique. Photo : Police australienne

Il a d'ailleurs partagé une anecdote au sujet d'une photo de Lucas, la barbe givrée par le froid.

« Il m'a dit: c’est ce qui se passe lorsque vous vérifiez les clôtures sur une motoneige à moins 36 C » , a-t-il mentionné.

« J’ai répondu à la blague que c'était un moyen facile de couper ses cheveux car il suffisait de les casser. »

Chynna Deese a retrouvé son petit ami dans ce ranch une semaine avant leur départ pour leur voyage. Stephen Fowler a précisé que sa famille n’avait jamais eu l’occasion de la rencontrer, mais qu’ils la considéraient comme faisant partie de la famille.