Café lancé au visage : la police de Regina enquête

La présumée victime est Falgun Vaviya, un Indien de 19 ans qui habite en Saskatchewan depuis le mois de janvier pour faire ses études en biologie à l’Université de Regina.

En entrevue à CBC, l'homme, qui travaille aussi dans un magasin à grande surface, a raconté qu'il il a choisi de prendre une pause sur un banc dehors mardi soir. Alors qu’il jouait un jeu sur son téléphone, il a entendu quelqu’un l’interpeller.

Un inconnu l’a alors aspergé de café avant de prendre la fuite en riant.

J’étais complètement sous le choc. J’ai eu de la chance que le café ne soit pas trop chaud, donc il ne m’a pas fait mal. Falgun Vaviya

La présumée victime, Falgun Vaviya, admet avoir hésité avant d'alerter les policiers. Photo : CBC/Matt Howard

Il s'est levé en se dirigeant dans une direction différente de celle de son présumé agresseur et des deux personnes qui l’accompagnaient. La scène semble avoir été filmée par les deux complices.

M. Vaviya a déclaré que le trio l’insultait et se moquait de lui, mais il ne se souvient pas exactement de ce qui a été dit. Tout s’est passé si vite, dit-il.

« J’avais l’impression que dans mon pays, une telle chose n’aurait pas attiré l’attention, alors j’ai eu le sentiment que je ne devrais pas le signaler », a-t-il confié.

Finalement, des proches l’ont convaincu d’en parler aux policiers.

Falgun Vaviya raconte avoir pris sa pause sur le banc à gauche avant d'être aspergé de café. Photo : CBC/Matt Howard

La police de Regina a confirmé qu’un incident similaire aurait eu lieu dans un magasin dans l’est de la ville.

Les agents enquêtent également sur des allégations concernant d’autres incidents et demandent aux gens qui possèdent des informations de les rapporter aux forces de l’ordre.

Pour l’instant, aucune accusation n’a été portée. Un porte-parole de la police de Regina a déclaré qu’une personne accusée dans une affaire de ce type pourrait faire face à des accusations de méfait ou d'agression.

Du soutien de Regina

La vidéo a été partagée sur le réseau social Snapchat. Une adolescente a choisi de l’enregistrer et de la publier sur son compte Facebook en dénonçant le geste et ceux qui l’ont commis. En un peu plus de 48 heures, près de 100 000 personnes avaient regardé la vidéo.

Après que la vidéo soit devenue virale, je pense que toute la ville de Regina m'appuyait. Tout le monde m’envoyait des messages de soutien. Falgun Vaviya

Falgun Vaviya affirme que cette expérience n’est pas le reflet de l’ensemble de son parcours au Canada. « Les Canadiens ont toujours fait preuve d'hospitalité et de gentillesse à mon égard. Partout où je vais, je suis respecté et bien traité », dit-il.

Par contre, il craint qu'un incident similaire se reproduise, à lui ou à d’autres personnes. Travaillant à l'extérieur dans le magasin à grande surface, il admet avoir peur de retourner au travail. Il souhaite également que les fautifs fassent l’objet de mesures disciplinaires. « Sinon, ils continueront de faire cette blague. Quelqu’un pourrait être blessé s’il reçoit un café chaud », indique-t-il. M. Vaviya suggère à tout le monde de rester vigilant.

Avec les informations de CBC News