Du mouvement dans les rangs du Drakkar

L'attaquant Gabriel Proulx, 20 ans, a été acquis en échange d'un choix de 6e ronde en 2020 et d'un choix de 8e ronde en 2021.

Le joueur a complété 14 buts et 18 passes en 62 matchs lors de sa dernière saison dans les rangs des Screaming Eagles.

Je suis très content de me joindre au Drakkar , affirme le jeune homme dans le communiqué annonçant son transfert. Je suis heureux d'avoir la chance d'évoluer dans la LHJMQ à 20 ans.

Le directeur général par intérim du Drakkar, Pierre Desjardins, se réjouit de la transaction.

On voulait avoir un joueur qui était plus offensif un petit peu que les 20 ans qu'on avait présentement. [...] C'est un jeune qui a un bon coup de patin. Pierre Desjardins, directeur général par intérim du Drakkar

Pierre Desjardins estime que ce joueur de centre augmentera la vitesse de l'offensive de la formation baie-comoise.

Christopher Benoit chez les Voltigeurs

L'organisation du Drakkar mentionne également qu'il prête l'attaquant Christopher Benoit, 20 ans, aux Voltigeurs pour compenser l'arrivée de Gabriel Proulx. Le joueur de centre est convié au camp d'entraînement de l'équipe de Drummondville.

On cherchait de la vitesse, on cherchait un joueur avec un petit peu plus d'offensif. Christopher nous donnait plus un style défensif, ce qu'on avait déjà beaucoup dans l'équipe , ajoute Pierre Desjardins.

L'attaquant Christopher Benoit du Drakkar de Baie-Comeau prendra part au camp d'entraînement des Voltigeurs de Drummondville. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Le directeur général explique qu'avec cette acquisition, l'organisation devait se départir d'un attaquant de 20 ans pour respecter les règles de la ligue.

On l'envoie à Drummondville parce qu'on veut absolument que Christopher se trouve un endroit où jouer dans la ligue. Pierre Desjardins, directeur général par intérim du Drakkar

Si jamais Christopher Benoit est retenu au terme du camp, le Drakkar sera compensé en retour de son joueur.

Le défenseur Sacha Roy en route pour Saint John

Le défenseur de 20 ans Sacha Roy a été échangé aux Sea Dogs de Saint John contre un choix de 12e ronde.

Le défenseur Sacha Roy est échangé aux Sea Dogs de Saint John. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Nous tenons à remercier Sacha pour tout ce qu'il a accompli avec nous lors de la dernière saison et lui souhaitons du succès avec les Sea Dogs , soutient le directeur général par intérim du Drakkar, Pierre Desjardins, toujours par communiqué.

De la même façon, l'organisation du Drakkar a tenu à souligner la robustesse et la polyvalence du défenseur.