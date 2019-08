Un documentaire sur la vie de Patrick Swayze, mort il y a 10 ans

Plusieurs actrices et acteurs témoignent dans ce film, dont Demi Moore, qui a joué avec Swayze dans Mon fantôme d’amour (Ghost).

Jennifer Grey, sa partenaire dans Danse lascive (Dirty Dancing), le film mythique qui a transformé la vie de l'acteur, parle aussi de lui dans le documentaire. Patrick Swayze avait reçu le Golden Globe du meilleur acteur en 1988 pour ce long métrage. Il interprétait aussi l'une des chansons du film, She's Like the Wind, qu'il a coécrite.

Outre ces deux comédiennes, sa femme, Lisa Niemi, et son frère, Don Swayze, participent au film. On y entend aussi les acteurs Rob Lowe, Sam Elliott et C. Thomas Howell, ainsi que le réalisateur Roland Joffé, qui l’a dirigé dans le film La cité de la joie.

I Am Patrick Swayze sortira le 18 août prochain sur la chaîne Paramount Network, soit quelques semaines avant le 10e anniversaire de la mort de l'acteur. D’ailleurs, la première phrase de la bande-annonce est sur la finalité de la vie. « Vous n’êtes sur cette planète que pour un temps limité. Profitez-en maintenant », dit l'acteur.

L’acteur est mort le 14 septembre 2009 d’un cancer du pancréas.