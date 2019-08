Freeland a discuté avec son homologue chinois de Kovrig et Spavor

Chrystia Freeland et son homologue Wang Yi se sont rencontrés en marge du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à Bangkok.

Leurs échanges ont porté sur les tensions entre Ottawa et Pékin depuis l’affaire Huawei et l’emprisonnement subséquent des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor en Chine.

Le fait de pouvoir discuter face à face est un pas important vers la réconciliation entre les deux pays, estime la ministre Freeland.

La ministre confirme avoir abordé la détention des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, qu’Ottawa considère victimes d’arrestations arbitraires.

Wang Yi y a fait écho en s’inquiétant du sort de la responsable de Huawei Meng Wanzhou, qui doit toujours être extradée du Canada vers les États-Unis dans le cadre de l'affaire Huawei.

Mme Freeland reconnaît que les rapports du Canada avec la Chine sont présentement compliqués . Elle a espoir de résoudre ce conflit en poursuivant le dialogue, mais prévient que le gros des discussions devrait avoir lieu derrière des portes closes.

Je suis convaincue, comme cela a été le cas pour la renégociation de l’ALENA, que le chemin le plus sûr pour en arriver à un résultat satisfaisant est de ne pas négocier en public.

Michael Kovrig et Michael Spavor sont détenus en Chine depuis décembre 2018, bien qu’ils n’aient été formellement arrêtés qu’en mai dernier. On les accuse d’avoir posé des gestes allant contre la sécurité nationale chinoise.



De nombreux analystes et ex-diplomates doutent toutefois du bien-fondé de ces allégations. Ils estiment que les deux hommes sont victimes de mesures de rétorsion, après que le Canada eut accepté, à la demande des États-Unis, de procéder à l’arrestation de la numéro 2 de Huawei, Meng Wanzhou.



Mme Meng, pour sa part, est soupçonnée par Washington d'avoir violé des sanctions américaines contre l'Iran. Elle a été arrêtée au Canada le 1er décembre 2018 et attend toujours la suite des procédures d’extradition qui visent à l’envoyer aux États-Unis. Elle habite une luxueuse résidence de Vancouver et demeure sous la surveillance des autorités.